Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che Züleyha viene messa a dura prova dagli eventi. Nelle prossime puntate vedremo infatti la Altun dietro le sbarre che si troverà a fare i conti con l’atteggiamento ostile delle compagne di cella e con un avvelenamento. Züleyha si sentirà male dopo aver mangiato una minestra e Demir sarà accusato di aver tentato di avvelenare la moglie. Ma cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: Züleyha arrestata dopo aver sparato a Demir

Tutto avrà inizio quando la bella Altun reagirà al divieto imposto da Demir di non poter vedere i suoi figli. Züleyha avrà una reazione forte davanti a questa imposizione e non esiterà a sparare contro il marito.

Dopo un’operazione e un mese di convalescenza, lo Yaman si presenterà al processo che vedrà la moglie imputata testimoniando contro di lei. La deposizione di Demir sarà determinante per la giuria, che condannerà Züleyha al carcere.

Spoiler Turchia Terra Amara, Züleyha avvelenata

La vita in carcere sarà tutt’altro che facile per la Altun, che dovrà fare i conti con l’atteggiamento ostile delle altre detenute. A questo si aggiungerà un malore improvviso, che colpirà Züleyha subito dopo aver mangiato una minestra preparata da un’altra carcerata.

Le condizioni della donna appariranno talmente gravi che le guardie carcerarie decideranno di farla ricoverare in ospedale. A curarla sarà Sabahattin, che dopo alcuni esami ed accertamenti non avrà dubbi sulla natura del malore.

Züleyha è stata avvelenata!

Poiché la donna sarà la sola a star male il medico sospetterà che qualcuno abbia tentato di farle del male. Anche la polizia sarà convinta che – dietro il malessere di Züleyha – si celi in realtà un tentativo di eliminarla.

Terra Amara puntate turche, Demir accusato del tentato omicidio

Davanti alla notizia del malore della giovane Hatip Telledere inizierà a diffondere la voce che – a cercare di eliminare Züleyha – sia stato il marito, ancora risentito per le vicende dell’ultimo periodo. In poco tempo tutta Cukurova farà congetture sulle modalità e molti penseranno che Demir abbia dato a qualche galeotta l’incarico di avvelenare la moglie.

Chiamato dagli inquirenti Demir sosterrà di non sapere nulla di questa vicenda e la sua estraneità ai fatti verrà poi confermata anche le atre detenute cominceranno a stare male e avere gli stessi sintomi di Züleyha.

La verità non tarderà a venire a galla: la colpa è in realtà di una vecchia pentola di rame. Lo Yaman potrà quindi stare tranquillo, mentre per Züleyha i problemi non sembrano essere finiti. Mentre si troverà in ospedale infatti si troverà davanti a qualcuno intenzionato a farle del male.

Per scoprire di cosa si tratta e cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.