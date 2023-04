Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che presto la verità sulla morte di Cengaver verrà a galla, e che Gaffur – quando scoprirà che a ucciderlo è stato Hatip – deciderà di ricattarlo. Durante una colluttazione tra i due il capomastro sparerà accidentalmente un colpo e ucciderà Tellidere. Ma cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: il ritorno di Rasit Kaya

Tutto inizierà con il ritorno ad Adana di Raşit Kaya, l’ex tuttofare di Hatip. L’uomo – oltre a fare nuovamente la corte a Fadik – farà sapere a Gaffur di aver lasciato la città su ordine di Tellidere. Raşit racconterà al marito di Saniye che il suo ricattatore l’ha costretto a fuggire dopo il ritrovamento dell’arma con cui ha ucciso Cengaver. Ma nel momento in cui l’uomo rimarrà senza soldi prenderà la decisione di tornare in città.

Il capomastro deciderà allora di non denunciare Hatip, ma attuare piuttosto un piano per fargliela pagare: Taskin chiederà a Tellidere di fargli avere un’ingente somma di denaro tramite una missiva anonima se non vuole che venga alla luce il suo delitto. Il ricatto messo in atto da Gaffur preoccuperà molto il presidente della camera di commercio, che deciderà di accettare le condizioni del misterioso ricattatore e si appresterà a consegnare una borsa nel luogo prestabilito.

Spoiler Turchia Terra Amara, nel borsone ci sarà solo carta straccia

Tuttavia il borsone che Hatip porterà con sé nel luogo fissato per l’incontro non conterrà il denaro richiesto, ma semplice carta straccia. Una volta giunto nel posto indicato, il presidente della camera di commercio di Cukurova troverà Gaffur e scoprirà così che – dietro la missiva anonima che ha ricevuto – si celava il marito di Saniye.

Hatip tirerà fuori una pistola e minaccerà di uccidere Gaffur. I ruoli si saranno così completamente ribaltati e sarà Tellidere ad avere la situazione in pugno. A questo punto i due uomini inizieranno a litigare furiosamente, fino a quando Taskin ferirà mortalmente Hatip, nel tentativo di disarmarlo.

Terra Amara puntate turche, Gaffur sotto choc

Il marito di Saniye sarà sotto choc, dopo aver ferito “accidentalmente” Hatip e si darà alla fuga, dopo essersi liberato dell’arma. Quello che Gaffur ignora è che l’intera scena è stata osservata da Sermin, seduta nell’auto di Hatip.

Tra l’ex moglie di Sabahattin e il Tellidere avrebbe dovuto esserci un confronto, nel quale la donna avrebbe ribadito la sua delusione per essere stata sedotta e abbandonata da Hatip, che le aveva giurato che avrebbe chiesto il divorzio da Naciye. Quel colpo di pistola avrà così “interrotto” un chiarimento tra Hatip e Sermin, ma la donna vedrà Gaffur uccidere Tellidere.

Nel frattempo anche Naciye riceverà una lettera dell’avvocato con la quale Hatip le chiede la separazione e – in preda allo sconforto – deciderà di denunciarlo per l’omicidio di Cengaver. La donna avrà infatti ascoltato una conversazione durante la quale il marito aveva ammesso la sua colpevolezza. Le forze dell’ordine emetteranno così un mandato d’arresto per Hatip, anche se ormai l’uomo non potrà più “pagare” i suoi debiti con la giustizia.

A pagare potrebbe essere Gaffur, ignaro che un testimone abbia osservato tutto dall’interno dell’auto. I rimorsi di coscienza per quanto accaduto – nel frattempo – causeranno strani comportamenti nell’uomo, e anche Saniye cercherà di “indagare” per sapere cosa turbi il marito.

Per scoprire cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.