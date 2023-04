Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che Ali Fekeli scoprirà che il suo figlioccio Yilmaz è il padre di Adnan. La notizia sarà talmente “forte” che l’uomo avrà un malore e sarà salvato in extremis. Ma cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: la guerra tra Behice e Hunkar

Tutto ha inizio con la “guerra” che Behice dichiara a Hunkar. La zia di Mujigan è infatti accecata dalla rabbia nel vedere che la sua rivale riesce a imporsi nelle elezioni di presidenza dell’associazione, e per questo inizia a farle una concorrenza spietata sia dal punto di vista professionale che sentimentale.

Behice rivela a Hunkar di essere a conoscenza di un segreto che potrebbe distruggere per sempre la famiglia Yaman, e farle perdere per sempre la fiducia di Fekeli. La madre di Demir si mostra terrorizzata davanti a tale rivelazione. Convinta che la donna intenda rendere pubblica la notizia che Yilmaz è il padre di Adnan decide di giocare d’anticipo. Hunkar si reca da Fekeli e – dopo avergli fatto promettere di mantenere il massimo riserbo – gli dice che quando Züleyha è stata costretta a sposare Demir aspettava un figlio da Yilmaz.

Spoiler Turchia Terra Amara, la reazione di Fekeli

Hunkar prova a spiegare a Fekeli che pensava che Demir fosse sterile, ma lui viene assalito dalla rabbia e manda via la donna che lo implora di non rivelare a nessuno quanto ha scoperto, per evitare reazioni incontrollabili tra i loro figli.

Subito dopo l’uscita di Hunkar, Fekeli ha un attacco di cuore e si accascia a terra. Ali viene soccorso da Behice, che lo trova privo di sensi rientrando a casa. Allarmata per le condizioni di salute di Fekeli, Behice telefona subito al dottor Sabahattin, che la guida nelle pratiche di rianimazione. Poco dopo arrivano i soccorsi: Fekeli è salvo, e Yilmaz ringrazia la zia di Mujigan per avergli salvato la vita.

Terra Amara puntate turche, le rivelazioni di Behice

Un’ombra offusca la felicità di Yilmaz. L’assistente di Fekeli gli rivela infatti che – poco prima di aver avuto l’attacco di cuore – il patrigno aveva ricevuto una visita di Hunkar. Il marito di Mujigan non tarda così a immaginare che possa esserci un collegamento tra il malore del patrigno e la visita della madre di Demir.

Per scoprire cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.