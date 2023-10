Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che Umit si rifugia nel ranch di Fekeli per sfuggire alle grinfie di Demir. Quando il patrigno di Yilmaz scopre la loro storia però, non la prende bene. Ma cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Umit cacciata dal ranch di Fekeli

“Non ospito una poco di buono“: con queste parole Fekeli comunica a Umit la sua decisione di cacciarla dal ranch. La giovane – che era stata accolta da Fekeli su richiesta di Sevda – si ritrova così senza un tetto sulla testa e in balia della furia dello Yaman.

Fekeli si era lasciato convincere dalle parole di Sevda, che gli aveva raccontato che la ragazza correva seri pericoli a causa di Demir, ma gli aveva taciuto che la figlia era stata la sua amante. Quando la storia clandestina tra Umit e Demir diventa di dominio pubblico a Cukurova, Fekeli scopre come stanno realmente le cose e non la prende per niente bene.

Anticipazioni straniere Terra Amara: Demir scopre che Umit è la figlia di Sevda

Sevda non sa cosa fare, e inizia a pensare che la cosa migliore sarebbe scappare da Çukurova. Lei e la figlia però non hanno i soldi per condurre una vita tranquilla altrove. Così escogita uno stratagemma per procurarsi il denaro. Sevda cerca di estorcere dei soldi allo Yaman minacciandolo di denunciare Züleyha – rea di aver ucciso un ladro – se l’uomo non le darà 100.000 lire turche.

Demir resta sconvolto dal nuovo volto della donna che per molti anni ha considerato come una madre, andando anche contro Hunkar. Dopo questa minaccia Demir scopre che Umit è in realtà la figlia di Sevda. Quest’ultima non vede altra via d’uscita per poter preservare il futuro del nipotino, dopo che la figlia le ha svelato di aspettare un figlio dallo Yaman. Madre e figlia riusciranno a ottenere i soldi richiesti e lasciare Cukurova?

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.