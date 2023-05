Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che al centro dei riflettori troveremo Azize, che farà preoccupare Fadik per la sua improvvisa assenza. Dove sarà finita la dolce nonnina? Cosa accadrà ad Azize Yaman? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Terra Amara, trame turche: la scomparsa di Azize

Nelle prossime puntate Terra Amara assisteremo all’improvvisa scomparsa di Azize Yaman. Tutto avrà inizio quando Züleyha, Demir, Hunkar e Yilmaz si precipiteranno all’ospedale con il piccolo Adnan – dopo che il bambino si sarà ferito con la pistola del padre – affidando Azize alle cure del personale di servizio alla villa.

La nonnina – che soffre ormai da tempo di demenza senile – dimenticherà quanto accaduto al nipote e deciderà di approfittare dell’assenza dei suoi familiari per far visita a Sevda. Azize intenderà rimproverare Sevda per il suo comportamento, che sta creando problemi al matrimonio tra la figlia Hunkar e il marito Adnan senior. Purtroppo la demenza senile impedirà ad Azize di collocare quei fatti nel passato, e la nonnina non riuscirà a rendersi conto che il genero è ormai morto da anni.

Mentre si recherà a casa di Sermin, la nonna di Demir si troverà disorientata e sarà vittima di uno spiacevole incidente.

Spoiler Turchia Terra Amara, Azize derubata da due giovani donne

Incapace di orientarsi per strada, Azize finirà per chiedere un passaggio a un uomo a bordo di un furgone. Lui la farà accomodare nel sedile posteriore, dove saranno sedute due giovani donne. Queste non tarderanno a rendersi conto della fragilità mentale di Azize, e decideranno di approfittarne.

Dopo averla fatta scendere – con la promessa di accompagnarla da Sevda- le due donne le ruberanno i gioielli e la borsa, abbandonandola nel bosco.

Terra Amara puntate turche

Nel frattempo Fadik si renderà conto che Azize sarà scomparsa e – temendo per la sua incolumità – chiederà aiuto a Rasit. Inizieranno così le battute di ricerca, interrotte quando Azize tornerà da sola alla villa sana e salva.

La nonnina non ricorderà però di essere stata vittima di un furto solo poche ore prima.

Per scoprire cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.