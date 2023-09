Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che dopo una brutta discussione lo Yaman sparerà a Fekeli. Tuttavia le cose saranno ben diverse da ciò che appaiono perché quella sparatoria è stata architettata da entrambi con uno scopo preciso. Cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni straniere: la vendetta di Fikret

Nelle prossime puntate inedite Terra Amara Fikret non sarà disposto a rinunciare alla sua vendetta contro il fratellastro, “colpevole” di essere figlio legittimo di Adnan Yaman e di aver vissuto – al contrario di lui – un’infanzia felice. Dopo aver messo in atto una serie di dispetti ai danni dell’azienda, Fikret deciderà di passare alle maniere forti.

Il fratellastro di Demir incendierà le scuderie degli Yaman per poi sparire nel nulla.

Questo gesto preoccuperà molto Fekeli, consapevole del fatto che la vendetta del figlioccio non sia finita. Tuttavia fermarlo non sarà facile, anche perché l’uomo non saprà come fare per trovare il posto dove si nasconde.

Spoiler turchi Terra Amara, Fekeli colpito da un proiettile

Per riuscire a stanarlo metterà in atto un piano con l’aiuto di Demir. Lo Yaman lo accuserà così pubblicamente di essere in parte responsabile nell’incendio, e Fekeli gli darà del codardo. Al culmine della discussione lo Yaman tirerà fuori una pistola e sparerà contro Ali Rahmet, che cadrà a terra privo di sensi.

Züleyha – che si troverà in città per delle commissioni – verrà immediatamente a sapere cosa è accaduto e non riuscirà a credere che suo marito possa aver compiuto un gesto così terribile. Dopo aver cercato invano Demir, la donna si recherà in ospedale per avere notizie delle condizioni di Fekeli, e qui scoprirà che non è mai stato ricoverato.

Terra Amara, news dalla Turchia: Fikret esce allo scoperto

Il piano di Demir e Fekeli darà i suoi frutti, e Fikret – pur di sapere cosa è accaduto ad Ali Rahmet – uscirà dal suo nascondiglio e andrà al ranch. Qui troverà lo zio in perfetta salute e sarà sconvolto. L’uomo gli svelerà di avergli teso una trappola per spingerlo ad affrontare civilmente i suoi problemi con Demir. Ma Fikret non sarà disposto a parlare con suo fratello e Demir si dichiarerà stanco di tutta questa vicenda e chiederà di essere lasciato in pace. Fekeli farà notare a suo nipote di essere molto deluso dal suo comportamento.

Per sapere se Fikret sarà disposto a depositare “l’ascia di guerra”, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.