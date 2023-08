Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che presto Demir prenderà una importante decisione in campo sentimentale. La svolta arriverà dopo l’incidente di Züleyha, che inseguendo Fikret rimarrà intrappolata nel bosco. Sarà proprio il marito a riportarla alla tenuta sana e salva, e lei avrà una importante confessione da fargli. Cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Züleyha confessa a Demir il suo amore

Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato che Züleyha riuscirà a scoprire la vera identità di Fikret, anche se questo la porterà a vivere un’esperienza pericolosa. La donna deciderà infatti di seguire il nipote di Fekeli rimanendo intrappolata nel bosco, e solo l’intervento di Demir riuscirà a scrivere un lieto fine a questo brutto episodio. Se inizialmente Züleyha deciderà di non mettere al corrente lo Yaman di quanto ha scoperto, non potrà fare a meno di confessargli i suoi sentimenti.

Züleyha dichiarerà a Demir il suo amore, e questo spingerà lo Yaman a prendere una importante decisione.

Spoiler turchi Terra Amara, Demir decide di lasciare Umit

La dichiarazione di Züleyha colpirà Demir, al punto da spingerlo a rinunciare a Umit per passare il resto dei suoi giorni accanto alla moglie. La relazione tra lo Yaman e Umit – divenuta nel frattempo direttrice dell’ospedale di Cukurova – sembrava ormai consolidata, tanto che l’uomo aveva deciso di chiedere il divorzio a Züleyha per rifarsi una vita insieme alla dottoressa.

Umit non sarà disposta a rinunciare a un futuro con Demir senza combattere, ed escogiterà un nuovo piano per sedurlo. La direttrice dell’ospedale inviterà a cena Demir, sempre più deciso a prendere le distanze da lei. Il figlio della defunta Hunkar inizierà a fare un discorso in cui sarà chiara la sua volontà di lasciarla, ma verrà interrotto quando qualcuno busserà alla porta. Sevda vorrà vederci chiaro dopo aver sospettato una frequentazione tra lo Yaman e Umit, ma verrà allontanata dalla donna.

Anticipazioni turche Terra Amara: Demir pronto a far funzionare il suo matrimonio con Züleyha

La cena tra i due amanti proseguirà e Demir non riuscirà a lasciare Umit. Dopo essere andato via, verrà raggiunto da Sevda. L’imprenditore, in quest’occasione, preciserà alla matrigna di aver intrapreso una storia clandestina con la dottoressa visto che pensava che il cuore di Züleyha appartenesse soltanto a Yilmaz, morto in un incidente stradale.

Il ricco imprenditore proseguirà confessando alla matrigna di essere pronto a far funzionare il suo matrimonio, considerando di conseguenza chiusa la sua relazione clandestina con Umit. Ma la dottoressa avrà altri progetti. Scopriremo infatti che la donna avrà stretto un’alleanza con Fikret per aiutarlo nella sua guerra contro la famiglia Yaman, ed entrare nelle grazie di Demir per rovinare il matrimonio di quest’ultimo con Züleyha era solo una delle tante strategie messe a punto dai due per raggiungere il loro obiettivo.

Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.