Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che nelle prossime settimane vedremo Behice lottare tra la vita e la morte. La zia di Mujigan finirà per rimanere vittima della sua stessa malvagità. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Sevda accusata dell’omicidio di Hunkar

La morte della signora Yaman lascia tutti gli abitanti di Cukurova nello sgomento, ma mentre le forze dell’ordine puntano il dito contro Sevda- che viene arrestata proprio durante il funerale della matrona – i familiari di Hunkar sono di tutt’altro avviso.

Züleyha, Demir e i loro avvocati si mettono alla ricerca di nuovi indizi, che possano far luce sull’accaduto e incastrare la vera colpevole della morte di Hunkar, dopo che Sevda è riuscita a dimostrare la sua estraneità ai fatti. Behice, vera responsabile di quanto accaduto, inizia così a sentir tremare la terra sotto ai suoi piedi, e cerca un modo per eludere il carcere.

Spoiler turchi Terra Amara, Züleyha accusa Behice

Per allontanare i sospetti da lei la zia di Mujigan si reca nel più prestigioso club della città, ma proprio qui incontra Züleyha. Tra le due donne c’è uno scontro verbale, durante il quale la moglie di Demir afferma di essere a conoscenza del delitto di Behice.

“Ti farò marcire in prigione!”

Con queste parole Züleyha fredda Behice, e la zia di Mujigan capisce che deve elaborare in fretta un nuovo piano per non finire in prigione.

Terra Amara anticipazioni Turchia: Behice ferita mortalmente

Nel frattempo Mujigan – parlando con Fekeli – si dice disposta a schierarsi dalla parte della zia qualunque sia la verità che emergerà dalle indagini. Behice però sa che quella verità potrebbe condurla dietro alle sbarre e decide di agire.

La donna assolda un uomo e lo incarica di spararle a una spalla, simulando la sua morte. Il colpo che avrebbe solo dovuto ferirla di striscio va però dritto al cuore. L’uomo, spaventato, lascia Behice al suo destino, abbandonandola nel bosco.

Alla villa intanto tutti parlano di quanto sia stata fortunata Sevda a trovare un avvocato in grado di dimostrare la sua innocenza. Solo molto tempo dopo qualcuno nota l’assenza di Behice. Fikret si reca a cercarla nelle campagne intorno alla villa e la trova in condizioni disperate.

Behice viene così trasportata in ospedale, dove Mujigan si prende cura di lei. La nipote della donna punta subito il dito contro Züleyha e – arrivata alla villa – accusa la moglie di Demir di essere responsabile di quanto accaduto a sua zia.

Per scoprire se Behice riuscirà a salvarsi, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.