La soap turca che ha saputo conquistare il cuore di milioni di fans si avvia verso il gran finale. Terra Amara – giunta ormai alla 4° e ultima stagione – promette però di regalarci ancora molti importanti colpi di scena prima di scrivere definitivamente la parola “fine”. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi nelle prossime puntate inedite vedremo Züleyha schiacciata dai debiti e costretta a vendere i suoi gioielli. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Terra Amara: Züleyha schiacciata dai debiti

Sembra che non vi sia proprio pace per la bella protagonista di Terra Amara, prima costretta ad affrontare la morte di Yilmaz, poi quella del marito Demir e successivamente l’inganno di Hakan. Il doppio gioco di Betul e Kadir porterà l’azienda Yaman a un passo dal fallimento.

A peggiorare la situazione ci sarà poi l’inganno di Musat. l’uomo che arriverà in città spacciandosi per il fratello di Mujigan. Per la custodia di Kerem Ali l’uomo pretenderà da Fikret dieci milioni e il nipote di Fekeli – pur di non dover dire addio anche al piccolo – non esiterà ad accettare.

Terra Amara, anticipazioni Turchia: la sparizione di Kerem Ali

Poco dopo però sia lui che Züleyha e Luftiye, inizieranno a sospettare che vi sia qualcosa di strano. I loro sospetti risulteranno fondati quando, giunti nella stanza di Kerem, troveranno Fadik legato, mentre non vi sarà traccia del bambino e dei dieci milioni.

A risolvere la situazione sarà Hakan, che riuscirà a scoprire l’identità del truffatore e a riportare il piccolo a casa sano e salvo. Il denaro però non potrà essere recuperato, e i debiti schiacceranno Züleyha che rischierà di perdere sia l’azienda che la villa.

Züleyha rischierà di perdere tutto nelle prossime puntate Terra Amara

I problemi economici della Altun faranno la felicità di Betul e Sermin, anche se la loro gioia sarà di breve durata. Züleyha intenderà vendicarsi sulle due donne, e lo farà umiliandole davanti a tutta Cukurova.

La vendetta della Altun riuscirà a darle una mera soddisfazione personale, ma certo non servirà a risolvere il grosso problema economico che la donna si troverà ad affrontare. La protagonista dovrà trovare in fretta una grossa somma di denaro per riuscire a salvare la villa e l’azienda, e l’unica soluzione che le verrà in mente sarà quella di vendere tutti i suoi preziosi gioielli.

Per scoprire qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap che sta registrando ottimi ascolti su Canale 5.