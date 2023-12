Nelle prossime puntate inedite di Terra Amara vivremo momenti di paura per le sorti di Betul e Kerem Ali. La donna e il bambino rischieranno di morire nell’esplosione alla villa di Fekeli provocata da un uomo di Hakan Gümüşoğlu. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Terra Amara 4° stagione: la vendetta di Hakan

Nel corso della 4° e ultima stagione Terra Amara Hakan metterà a punto la sua vendetta. L’uomo organizzerà un attentato per vendicarsi della morte del fratello Erkan, e ordinerà a uno dei suoi uomini di introdursi nella cucina di Fekeli per aprire la bombola del gas e piazzare alcuni ordigni esplosivi.

L’uomo avrà intenzione di compiere solo un atto intimidatorio nei confronti di Ali Rahmet, ma le cose prenderanno tutt’altra piega e a finire in pericolo saranno Betul e il piccolo Kerem Ali.

Terra Amara spoiler turchi: Betul prigioniera delle fiamme

Betul si recherà a casa di Fekeli per prendere il piccolo Kerem Ali e permettergli di giocare con il fratellastro Adnan e con la piccola Leyla. Sarà in questo frangente che l’avvocatessa resterà coinvolta nel drammatico attentato organizzato da Gümüşoğlu. Le fiamme divamperanno quando lei sarà in casa da sola con il figlio di Mujgan, vista l’impossibilità di Nazire di rimanere alla villa per problemi personali.

Nonostante la grande paura per le fiamme divampate a seguito dell’esplosione, Betul e il bambino riusciranno a uscire dalla cameretta e mettersi in salvo fuori dall’abitazione.

Fikret accorrerà in loro aiuto, e subito dopo si recherà alla polizia accompagnato da Ali Rahmet, per accusare Hakan del crimine. Purtroppo però la guardia civile non darà ascolto alla versione fornita dai due uomini, e lascerà così il cattivo libero di continuare ad agire indisturbato.

Terra Amara anticipazioni turche: i piani di Betul

L’avvocatessa potrà far ritorno a villa Yaman e portare avanti i suoi progetti. La cugina di Demir infatti sarà stata nominata dallo Yaman come persona incaricata a gestire gli affari dell’azienda di famiglia in sua assenza. Approfittando della scomparsa del cugino – che è stato portato via da alcuni uomini armati – Betul cercherà di riprendersi tutto quello che lo zio Adnan Yaman aveva sottratto alla sua famiglia.

Per conoscere ulteriori dettagli sul gran finale Terra Amara, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap che sta registrando ottimi ascolti su Canale 5.