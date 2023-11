Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 25 novembre al 1° dicembre 2023 ci svelano che sarà la dottoressa di Cukurova a trovarsi sotto i riflettori. Umit finirà infatti in ospedale dopo una rovinosa caduta dalle scale, e accuserà Demir di tentato omicidio. Scopriamo insieme cosa accadrà nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova che – dallo scorso 5 novembre – ci tiene compagnia anche la domenica, con tre puntate nel prime time di Canale 5.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 25 novembre al 1°dicembre 2023

Umit si ritroverà a lottare tra la vita e la morte in ospedale nelle prossime puntate Terra Amara. A seguito di una rovinosa caduta dalle scale la dottoressa di Cukurova finirà in ospedale, dove i medici faranno il possibile per salvarle la vita. Le condizioni di salute della figlia di Sevda appariranno subito critiche e la donna accuserà Demir di aver cercato di ucciderla.

Lo Yaman verrà così condotto in carcere, ma Züleyha farà fatica a credere alla versione data dalla dottoressa sull’incidente e cercherà di trovare le prove per dimostrare la sua innocenza e farlo scarcerare al più presto.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 1° dicembre: Demir è innocente

Presto scopriremo che Umit avrà semplicemente perso l’equilibrio in seguito a una discussione accesa con Fikret. Il nipote di Fekeli la informerà della sua intenzione di lasciare Cukurova insieme a Mujgan, e la dottoressa si sentirà tradita.

Fikret si renderà subito conto della gravità delle ferite riportate da Umit, che giacerà a terra in una pozza di sangue, ma anziché soccorrerla deciderà di scappare e accingersi a lasciare al più presto la città con Mujgan, che sarà ignara di quanto accaduto.

Terra Amara, anticipazioni straniere

A trovare Umit priva di sensi e chiamare i soccorsi qualche ora dopo saranno Fusun e Sermin. Arriverà anche la gendarmeria per fare le prime indagini su quanto è successo. La domestica racconterà che l’ultima persona vista in casa prima dell’incidente è stato Demir Yaman, che verrà così arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Nel frattempo Mujgan e Fikret saranno in albergo, e durante un momento di assenza dell’uomo lei scoprirà quanto accaduto a Umit dai giornali. A quel punto contatterà Bahtiyar, che le confermerà l’accaduto.

Spoiler fino al 1° dicembre: cos’altro accade?

Sevda sarà al capezzale della figlia e pregherà affinché Umit si salvi. Con il passare dei giorni le condizioni di salute della dottoressa miglioreranno e la donna riprenderà conoscenza. Quando sarà in grado di fornire una versione dell’accaduto, Umit accuserà Demir, aggravando così ulteriormente la sua posizione.

Per scoprire qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.