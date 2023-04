In occasione del lungo ponte del 25 aprile la rete televisiva ha deciso di fare alcune variazioni che interesseranno anche Terra Amara. Gli appassionati della soap turca che ogni giorno si collegano nel pomeriggio alle reti Mediaset per seguire le vicende di Züleyha, Yilmaz, Demir e Mujigan, lunedì 24 e martedì 25 aprile non troveranno ad attenderli i loro beniamini. Canale 5 ha infatti cancellato la soap “regina” del daytime pomeridiano in questi due giorni. Ma niente paura, Terra Amara tornerà regolarmente sui nostri teleschermi mercoledì 26 aprile, con nuovi, emozionanti episodi.

Terra Amara, cancellate le puntate del 24 e 25 aprile

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 è stato oggetto di alcune variazioni che riguarderanno anche la soap Turca. Terra Amara andrà regolarmente in onda sabato 22 e domenica 23 aprile, mentre risultano cancellate le puntate di lunedì 24 e martedì 25 aprile.

La decisione di mettere in pausa la seguitissima soap è determinata – stando a quanto riportato dai vertici Mediaset – dal desiderio di evitare ai tantissimi fans delle vicende di Cukurova di perdersi alcuni avvenimenti visto che, con il lungo ponte, saranno in molti a decidere di concedersi una breve vacanza. Le motivazioni di questa scelta sono quindi le stesse che hanno portato allo stop per il giorno di Pasquetta.

Terra Amara andrà tuttavia in onda regolarmente sabato 22 e domenica 23, e tornerà a farci compagnia – dopo il momentaneo stop – mercoledì 26 aprile.

Il pomeriggio di Canale 5 lunedì 24 e martedì 25 aprile

Riprendendo la decisione che aveva portato allo stop per Pasquetta, Canale 5 ha previsto un ricco programma anche per coloro che resteranno a casa.

Nel pomeriggio di lunedì 24 aprile la rete ammiraglia Mediaset propone – al posto della soap turca – il film Inga Lindstrom – La casa sul Lago. Per la giornata del 25 aprile invece, Festa della Liberazione, il palinsesto Mediaset vede il film Rosamunde Pilscher – Il Fantasma di Cassley occupare lo spazio solitamente destinato alle vicende di Yilmaz e Züleyha.

Si tratterà tuttavia di uno stop brevissimo e – come anticipato – le migliaia di fans di Terra Amara potranno ritrovare i loro beniamini già a partire da mercoledì 26 aprile. Le nuove vicende promettono di farci trattenere il fiato e – ne siamo sicuri – sapranno anche farsi perdonare questa breve pausa. Curiosi di sapere cosa ci attende? Non perdetevi le nostre anticipazioni Terra Amara.