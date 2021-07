Teresa Saponangelo, attrice italiana nata a Taranto, ospite al Giffoni Film Festival 2021. L’attrice è reduce dalla vittoria del Nastro d’Argento 2021 come Miglior Attrice Protagonista per il film “Il buco in testa” del regista Antonio Capuano.

Abbiamo intervistato l’attrice di “Ferie d’agosto” di Virzì proprio al Giffoni Film Festival e ci ha raccontato di questa sua prima volta al festival di Giffoni, una manifestazione che ha sempre seguito, e alla quale voleva partecipare da tempo. La Saponangelo ci ha anche raccontato l’emozione vissuta nel ricevere il Nastro d’Argento e quale ruolo vorrebbe interpretare in futuro.

Giffoni Film Festival: intervista a Teresa Saponangelo

Teresa Saponangelo prima volta al Giffoni Film Festival?

Si è la mia prima volta qui a Giffoni, avrei tanto voluto partecipare e il direttore del festival mi ha invitata, è stata una coincidenza bellissima. Un’esperienza meravigliosa incontrare questi ragazzi e confrontarmi con loro.

Vincitrice del Nastro d’Argento 2021 come Miglior Attrice Protagonista, ci racconti l’emozione di quel momento?

Ero molto emozionata, un momento unico, qualcosa di incredibile. È stato bellissimo raccontare cosa si è fatto per essere li e per ricevere quel premio.

Lei ha interpretato moltissimi ruoli, quale dei ruoli che ha interpretato è quello al quale è più legata?

A parte questo a cui sono molto legata, ricordo di aver amato tantissimo il ruolo di Maura in “Tutto l’amore che c’è” regia di Rubini. Un altro ruolo che ho amato molto è quello che ho interpretato in un altro film di Capuano dove interpretavo una ragazzina napoletana, il film è “Polvere di Napoli”.

Il ruolo che vorrebbe interpretare in futuro?

Ci sono tanti ruoli, mi piacerebbe interpretare un ruolo in un film storico, oppure il un film musicale. Lavorare in un cast internazionale, e quindi sperimentare una nuova lingua, magari un film francese perché no, vedere il film con un altro accento.

Il tema di questa edizione del Giffoni Film Festival è ”Un grido di Felicità” a parte il premio, qual è stata la sua emozione più recente?

Da mamma di un ragazzo adolescente, le dico che vedere mio figlio crescere bene è la più grande emozione della mia vita.