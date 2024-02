Teresa Mannino è stata la grande mattatrice della terza serata del Festival di Sanremo 2024. La co-conduttrice è stata scelta da Amadeus insieme a Marco Mengoni, Giorgia e Lorella Cuccarini ma ha dimostrato come accanto al presentatore serva una spalla comica per spezzare il ritmo della serata. Anche in Rai sono rimasti affascinati dalla Mannino e per lei è pronto un programma tutto suo. Vediamo insieme cosa le è stato offerto.

Teresa Mannino, arriva l’offerta Rai: un programma tutto suo senza censure

Tutti pazzi per Teresa Mannino, i suoi outfit eccentrici e il suo monologo ha conquistato i telespettatori. La terza serata del Festival di Sanremo l’ha vista come grande protagonista, con battute, gag comiche e improvvisazioni che hanno spinto i vertici Rai a farle una proposta. Come spiegato dal direttore dell’Ufficio Stampa Rai, Fabrizio Casinelli, nel corso della conferenza stampa del Festival:

“L’ad della Rai, Roberto Sergio, ha proposto a Teresa Mannino un programma senza censure”.

Un concetto che è stato ribadito dal direttore Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea: “Limitazioni, censure: sono parole che non ci appartengono da nessun punto di vista, né nel campo dell’informazione né in quello dell’intrattenimento. Voglio rassicurare tutti gli artisti che sono liberi di proporre progetti e lavorare in piena serenità. Porte apertissime a Teresa Mannino, ma non in forza di quello che è successo ieri. Siamo innamorati di Mannino e la mia idea personale, ma direi anche l’idea della Rai, è riuscire a fare qualcosa con lei di importante. Se lo merita lei e il pubblico“.

La Mannino si era offerta per condurre Zelig in diretta

Ieri, durante la conferenza stampa del Festival, Teresa Mannino aveva risposto ad una domanda di una giornalista sui suoi progetti in televisione. La comica è infatti impegnata a teatro, un mondo che ama perché la mette a contatto diretto con il pubblico. Aveva quindi dichiarato che sarebbe tornata volentieri a Zelig se la trasmissione fosse in diretta. Poi aveva aggiunto una frecciata alla Rai:

“Non è che non faccio la tv ma preferisco fare teatro, non è una cattiveria ma un desiderio mio di fare altro. Sono felice, una scheggia impazzita, non vedo l’ora di salire sul palco che è in diretta e nessuno mi può tagliare. Io sono nata a Zelig e lo rifaccio se lo fate in diretta, faccio un appello per questo. Nelle reti private sei più libera, c’è meno censura o auto-censura”.

E oggi è arrivata una proposta per lei proprio dalla Rai, un programma senza censure.