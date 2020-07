Giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5, le telespettatrici e i telespettatori di Temptation Island 2020 hanno avuto modo di apprezzare i 12 tentatori della settima nuova edizione del docu-reality per coppie, anche quest’anno condotto da Filippo Bisciglia ma con l’inedita partecipazione di concorrenti vip nel cast. Ma chi sono i ragazzi single visti e intravisti in tv?

Tentatori di Temptation Island 2020: nomi e cognomi

Ecco l’elenco completo con tutti i nomi e i cognomi dei tentatori di Temptation Island 2020 che, sul sito ufficiale Witty Tv, si sono man mano presentati al pubblico che li segue in trasmissione.

Alessandro Basciano, Simone Garato e Alessandro Usai

Alessandro Basciano, ha 21 anni, viene da Genova (anche se vive a Roma) e come lavoro ha una concessionaria di automobili. In una donna, dice di guardare come prima cosa l’impatto estetico e, subito dopo, il lato caratteriale.

Simone Garato, Simon per gli amici, ha 39 anni. Viene da Padova, come lavoro fa il marketing manager ed è appassionato di cantautorato. In una donna, almeno così afferma lui, preferisce le proporzioni fisiche e un carattere dolce.

Alessandro Usai, detto Alex, ha 27 anni ed è sardo (anche se da una vita abita in Svizzera). Lavora per una multinazionale che si occupa di pulizie ed è appassionato di vari sport. In una donna, pare guardi principalmente il fisico e la complicità.

Marco Guercio, Alessandro Ubaldi e Francesco Muzzi

Marco Guercio, ha 28 anni, viene da Palermo e nella vita fa il parrucchiere. Il bel tentatore siciliano fa sapere di amare il mare e la natura e, tra dieci anni, vorrebbe vedersi padre di due figli gemelli e proprietario di due negozi.

Alessandro Ubaldi, 36 anni, da Pescara, come attività lavorativa organizza congressi medici. Nella vita, però, ha anche una scuola di beach volley. Tra 10 anni, “Ale” dice di vedersi a Miami e ancora più felice di adesso.

Francesco Muzzi, 28 anni da Bologna, nella vita di tutti i giorni è un produttore musicale fissato con i video-games. Fra 10 anni, almeno lui così dice, spera di affermarsi sempre più nel lavoro che ama.

Frank Cottarelli, Giuseppe Salomone e Alberto Cafarchia

Francesco Cottarelli, detto Frank, ha 23 anni. Il tentatore viene dalla provincia di Verona ed è un pallavolista di Serie A, nonché studente di economia con la passione per la lettura. Tra 10 anni spera di essere laureato e di andare alle Olimpiadi.

Giuseppe Salomone, ha 31 anni ed è nato in Belgio. Da 3 anni gioca in Olanda come calciatore e non ha un prototipo di ragazza. In futuro, si vede sul divano di casa, tra bambini che giocano e la donna della sua vita al suo fianco.

Alberto Cafarchia, 29 anni, da Bari. Prima del Coronavirus era impiegato in azienda. Al tentatore, che si dice ambizioso nella vita, piace anche pescare, andare al mare e fare sport.

Davide Lorusso, Carlo Siano e Bogdan Bayba

Davide Lorusso ha 26 anni e viene dalla provincia di Como. Lavora come bar tender e nella vita quotidiana è appassionato di sport e di libri. Ad oggi non pensa troppo al futuro perché, dice, “potrebbe capitarmi di tutto”.

Carlo Siano, 23 anni da Solofra (Avellino), è un pugile che ha anche la passione per la scrittura, la lettura e la chitarra. Tra 10 anni, spera di essere campione del mondo di pugilato e magari anche attore.

Infine, tra i tentatori di Temptation Island 2020, c’è anche Bodgan Bayba. Il single 26enne viene dall’Ucraina e nella vita fa il geometra. Nella clip di Witty tv, il tentatore rivela di essere stato adottato e che proprio per questo motivo sogna di avere una famiglia felice.