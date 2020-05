Grandi novità per quel che riguarda Tempatation Island, il docu- reality dei sentimenti che sarebbe ai nastri di partenza per il prossimo giugno. Tuttavia c’è una novità in merito, dal momento che ad andare in onda a giugno potrebbe essere la versione Vip del format, con Alessia Marcuzzi e non quella nip condotto da Filippo Bisciglia. Vediamo di scoprire il perché.

Tempatation Island Vip a Giugno, con Alessia Marcuzzi: quella nip con Bisciglia in autunno

E’ ormai noto che Alfonso Signorini e Maria De Filippi siano amici da tempo per cui l’indiscrezione lanciata da Blogo, ci pare fondata. Pare che il prossimo conduttore del GFVip5 non voglia accavallarsi con il format della De Filippi in autunno e così si è pensato di creare un’escamotage affinchè i due reality non vengano trasmessi nello stesso periodo. Ma c’è anche un altro importante motivo che avrebbe portato i due conduttori, Signorini e De Filippi ad optare per questa scelta: infatti sarebbe oltremodo difficile, fare i provini alle coppie nip in questo periodo di coronavirus.

Quindi aldilà del gioco di squadra tra Signorini e Maria De Filippi è proprio la difficoltà del periodo a creare questo precedente. Di solito infatti abbiamo visto Temptation Island Vip in autunno mentre quello nip, con le persone comuni ad inizio estate. Ma ora sembra che i due format si invertiranno.

Tempation Island: già scelte due coppie, le parole dell’autrice

Qualche settimana fa, l’autrice del docu – reality, Raffaella Mennoia aveva affermato che la produzione stava lavorando per rendere possibile la messa in onda di Temptation, come confermato in una intervista al magazine “U&D”:

Noi non abbiamo mai smesso di lavorare: in questi mesi sono continuati regolarmente i casting, anche se con modalità differenti. Abbiamo già selezionato alcune coppie e i single. Da parte nostra, insomma, c’è tutta l’intenzione di tornare a tenervi compagnia nei mesi estivi.

Ipotesi sulla prima coppia di Temptation Island

Pare che una delle coppie in lizza per far parte del cast del reality dei sentimenti è quella formata da Kiko Nalli e Ambra Lombardo. I due sono in lizza per la partecipazione, ma naturalmente sono solo rumors e non c’è nessuna ufficialità. Era parso che i due si fossero lasciati, ma in una recente intervista l’ex marito di Tina Cipollari, ha smentito il gossip. Le informazioni che vi abbiamo fornito in questo articolo possono ovviamente essere soggette a cambiamenti, dal momento che con l’emergenza sanitaria in corso non ci sono certezze.