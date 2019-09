Temptation Island Vip 2019: una coppia è già stata sostituita?

Fermi tutti, cosa sta succedendo a Temptation Island Vip 2019? Cosa sta accadendo nel programma che condurrà Alessia Marcuzzi su Canale 5? Pare che ne vedremo veramente delle belle. Ciro Petrone, Pago e Serena Enardiu ne hanno combinate di tutti i colori a pochi giorni dalla partenza delle registrazioni dello show. Una coppia, molto probabilmente fra quella di Ciro e quella di Pago, è stata eliminata. Al suo posto, oltretutto, sono già giunti in Sardegna i sostituti.

Temptation Island Vip 2019: caos nei villaggi e nuovi tradimenti

Quale coppia è giù uscita dal programma? Fra caos nei villaggi e nuovi tradimenti due sono le coppie sospettate.

Come vi avevamo già raccontato Ciro Petrone ha sbalordito tutti e fatto correre tutti gli uomini della produzione e della sicurezza grazie alla sua ‘fuga‘. Il giovane ha infranto parecchie regole pur di lanciare un messaggio all’amata.

Ciro ha scatenato il caos rischiando di essere cacciato dal programma. E’ andata veramente così? Su questa fuga d’amore non si è saputo molto di più e per capire realmente le motivazioni che hanno spinto Ciro ad un gesto così eclatante bisognerà attendere la messa in onda delle puntate di Temptation Island Vip 2019.

Non pare, però, che la prima coppia ad essere sostituita sia quindi proprio quella di Ciro.

In molti hanno pensato potesse essere quella composta dal cantante Pago e dall’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardiu. Il motivo? Ebbene, anche qui, come vi avevamo raccontato, è successo di tutto. Serena si è avvicinata, molto pericolosamente ad un bellissimo tentatore. Non sappiamo bene cosa sia accaduto fra i due, ma a quanto pare Pago non ha voluto attendere la fine del programma e ha fatto in modo di uscire dallo show. Come lo sappiamo? Nelle Stories del cantante su Instagram sono comparsi alcuni messaggi che hanno messo in grande allarme i fan della coppia e hanno regalato alcune succulente anticipazioni ai fan di Temptation Island.

Pago ha parlato di corna e si è chiesto se una donna potesse essere perdonata.

Ecco perché quando si è parlato di una coppia uscita dal programma e sostituita dalla produzione in molti hanno pensato a loro. Sarebbe impossibile, altrimenti, per Pago, poter usare il cellulare.

E’ però strano che Pago e Serena siano stati sostituiti. Di solito anche se una coppia chiede il falò di confronto in tempi record, non si usa sostituirli. Si può, come già avvenuto, parlare comunque di loro, di cosa è successo e di come sono andate le cose dopo quando accaduto.

Temptation Island Vip 2019: la coppia sostitutiva

Con il dubbio che i nuovi arrivati in Sardegna non abbiano sostituito Pago e Serena, anche se pare che questi ultimi siano davvero già usciti dal programma, Ilvicolodellenews.it, raccontando le anticipazioni della nuova registrazione del trono di Uomini e Donne, ha svelato che Maria De Filippi ha fatto conoscere a tutti la nuova coppia di partecipanti al reality.

Ribadendo il fatto che non c’è nessuna conferma ufficiale sulla coppia che è stata sostituita, pertanto, possiamo dire grazie alle talpe del Vicolo che a far ingresso a Temptation Island Vip 2019 è stato il figlio di un personaggio molto famoso con la bellissima fidanzata.

Di chi si tratta? Del figlio di Pippo Franco, ovvero il giovane Gabriel.