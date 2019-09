Tempo di sbarco sull’isola per le 6 coppie ufficiali di Temptation Island Vip 2019. Dopo un primo debutto di Alessia Marcuzzi, infatti, la conduttrice assiste anche all’arrivo di fidanzati e fidanzate all’Is Morus Relais in Sardegna. Prima ancora di approdare in spiaggia, però, il bel Simone Bonaccorsi piange perché la compagna Chiara Esposito già gli manca. Insomma, le lacrime sono destinate a ripetersi oppure “Mister Italia” riuscirà ben presto a recuperare serenità? Ecco il video Witty tv col momento, tratto dalla prima puntata di lunedì 9 settembre 2019 e trasmesso stasera in tv e in prima serata su Canale 5.