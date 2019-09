E’ terminata intorno all’1 di notte la prima puntata di Temptation Island Vip 2019. Trasmessa in tv ieri sera, lunedì 9 settembre, nel prime time di Canale 5, l’intera prima serata è ora disponibile in streaming on demand e in replica completa online, grazie al video Witty tv – Mediaset ufficiale pubblicato su Super guida tv e Mediaset Play.

Andata in onda, come noto non in diretta e dalle ore 21.30 circa di ieri, la puntata ha visto protagonisti: Alessia Marcuzzi, come nuova conduttrice del programma di Canale 5 al posto di Simona Ventura; le sei nuove coppie arruolate nel cast della trasmissione, alle prese con i primi falò e momenti critici; l’attore Ciro Petrone, che ha bypassato le regole del docu-reality per rivedere a tutti i costi la fidanzata Federica.

Temptation Island Vip torna in onda anche lunedì prossimo con un’attesa seconda puntata. A proposito di attesa, ecco qui le anticipazioni sul nuovo appuntamento di lunedì 16 settembre 2019 e il riassunto ufficiale completo di tutte le news.