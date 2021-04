Si avvicina sempre di più la finale di Amici 20 e intanto emergono in rete le prime anticipazioni tv dell’attesa nuova edizione 2021 di Temptation island, nel cui cast potrebbero essere ingaggiati due concorrenti del talent. Si tratta di Deddy e Rosa Di Grazia. L’indiscrezione in questione spunta nel web sulla scia della notizia lanciata dall’autrice tv Raffaella Mennoia, secondo cui i casting per il gioco delle tentazioni sono appena partiti.

Temptation island, spuntano le anticipazioni tv

Riattivatasi tra le Insagram stories in queste ore, l’autrice televisiva Raffaella Mennoia confida agli internauti che sono in corso i casting per la stagione 2021 di Temptation island in arrivo su Canale 5.

In una storia in particolare, infatti, l’autrice tv mostra agli internauti delle esclusive immagini estrapolate dai provini in corso per il format sulle tentazioni, corredata da una prima rivelazione sul cast del format in arrivo. “Oddio non vedo l’ora di farvi vedere il cast di Temptation Island. Bisogna aspettare ancora un po’, bisogna aspettare forse giugno? -fa sapere la spalla di Maria De Filippi e volto Mediaset, sul cast dei partecipanti all’isola delle tentazioni-. Però non vedo proprio l’ora. Lo stiamo ancora decidendo, però io già c’ho delle cose che mi frullano in testa”.

Una coppia di Amici 20 verso il gioco delle tentazioni?

Sulla scia delle stories rivelatrici di Raffaella Mennoia sul cast di Temptation island 2021, nel web si fa sempre più incessante l’indiscrezione che vede Rosa Di Grazia e Deddy in procinto di partecipare al format delle tentazioni. La voce di corridoio, infatti, indica la coppia formata dalla ballerina eliminata dalla scuola di Amici 20 e il cantante in corsa al serale del talent come papabili concorrenti al gioco degli amori in preda ai tentatori e alle tentatrici.

A compromettere la lovestory avviatasi tra i due giovani nella scuola di Maria De Filippi, potrebbe essere l’inguaribile gelosia di Rosia nutrita nei riguardi dell’amato Deddy. A testimonianza della gelosia in questione sono in particolare emersi dei curiosi retroscena in una delle nuove puntate di Verissimo.

Al talk condotto da Silvia Toffanin, in qualità di ospite in studio, Arisa ha infatti svelato dei momenti che hanno visto Rosa finire in preda all’ira per via di Deddy nella scuola di Maria De Filippi: “Lei è gelosissima di Deddy all’interno della scuola, lo metteva a posto per ogni cosa, non lo faceva uscire con i boxer e gli faceva delle partacce pazzesche”.