Siamo al giro di boa di Temptation Island e benché la produzione, e gli autori, ci provino in tutti i modi a farci piacere i personaggi, in realtà diciamolo, quest’anno la “pallosità” delle coppie ci fa rimpiangere i bei tempi passati dalle corse disperate di Salvatore per raggiungere Teresa o quelle di Galella per riabbracciare la sua Tara, fino alla fuga di Ciro che, Gomorra, scansate proprio!!

Temptation Island: Ciavy e Valeria si lasciano al falò di confronto nella terza puntata del reality delle tentazioni

Tuttavia, nonostante le coppie non proprio esaltanti, tranne qualcuna, il reality viene illuminato da quel meraviglioso sorriso e gran pezzo di manzo del conduttore. San Filippo Bisciglia che tutto può e tutto fa, anche proteggere una donna da un energumeno, tale Ciavy, al secolo Andrea Maliokapis, nome impossibile tanto che si fa chiamare, “Er Ciavatta”.

Insomma, il nostro Ciavy che per “affettuosità” chiameremo Dumbo, non ha lasciato scampo alla povera fidanzata Valeria, durante il falò di confronto, che per quanto possa avere sbagliato nella vita non meritava di essere umiliata in quel modo. Non ha lasciato diritto di replica nemmeno per un nano secondo a Valeria, tanto che è dovuto intervenire in modo perentorio e deciso Filippo Bisciglia, e intimargli di stare zitto. Ma nemmeno Filippo è riuscito nell’intento e Ciavy imperterrito vomitava insulti sulla fidanzata.

Sapete, Ciavy mi ricorda un po’ quegli amici che quando inizi a raccontare un po’ i tuoi problemi, cercando un conforto, ti vomitano addosso tanto di quei sensi di colpa e cose negative, spacciandole per affetto, che affossarti è inevitabile!!

Da questo genere di persone bisogna mantenere una distanza sociale, la mascherina e persino il chador e allontanarli anche senza covid- 19. Hanno i mostri in testa e l’unico intento è minare la tua stabilità emotiva.

Ma alla fine, Valeria si è liberata del Dumbo di turno tornando a casa da sola. Che dire poi di quell’altro esempio di padre padrone, Antonio? Inutile siamo nel 2020 ma la mentalità che l’uomo può tutto e la donna no, è ancora più radicata che mai.

Antonio e Annamaria: la coppia di napoletani di Temptation Island

Antonio, fidanzato con Annamaria, si trastulla con la single Ilaria ma certo mette le mani avanti, in tutti i sensi, dicendo che se non fosse stato fidanzato… A bello de zia, se non ci fossero le telecamere, già avresti fatto la gastroscopia alla single per come le sbavi dietro. Poi il fatto che un tizio del genere possa credere alle parole della tentatrice: “tu per me sei speciale…” Oh, ma tutttappostooooo!!! Ilaria è lì per tentarlo, ma dall’alto del suo ego ipertrofico lui pensa che possa essere vero!!! Incredibbbileeee!!

Ieri sera bellissimo questo passaggio in cui dice agli altri compagni di viaggio: “tra una situazione sicura e un dubbio non devi mai pensare di distruggere quello che hai costruito”. Scusate se mi scappa da ridere.. ma proprio lui parla? Che ha mollato moglie e 2 figli, tradendola per quasi un anno con l’attuale fidanzata! Ma che davvero?

Anna e Andrea: lei vuole un figlio (avendone già due) e lui non si sente pronto

Ma se finora abbiamo (s)parlato degli uomini, ora è il turno delle donne. Anna, fidanzata con Andrea, bello, ricco e portatore sano di ciuffo vuole un figlio, mentre lui, che è più piccolo di lei di 10 anni (ne ha 27 lei 37) non si sente pronto.

Lei sta mettendo in scena tutta una strategia, concordata con la produzione, al fine di farlo cadere nella sua trappola e nel ricatto. Perché ammettiamolo di questo si tratta.

Ma come si può obbligare un’altra persona ad avere a tutti i costi un figlio? Cioè non è un abbonamento ad una pay tv o un gioiello, un figlio è una cosa serissima, e lo si fa quando ci si sente pronti!!

Quello che salta subito agli occhi è che Anna, forse è innamorata della carta di credito di Andrea, dal momento che è figlio dei proprietari di uno dei più importanti ristoranti di Roma.

Vorrei proprio vedere se fosse un semplice impiegato, se manterrebbe questa voglia di maternità!! Senza considerare che lei ha già due figlie, che l’immaturo Andrea, come lo chiama lei, provvede a mantenere di tutto punto.

Qui qualcosa non quadra, o qual quadra non cosa… Sta di fatto che con buone probabilità questa Anna non è nella grazie nemmeno della produzione, perché hanno subito informato Andrea, della sua messa in scena per farlo capitolare, facendo leva sulla gelosia di lui.

Antonella e Pietro: la coppia più simpatica del reality

Beh che dire? Finti o no, attori o no, pagati o no, quelli che risultano più simpatici e che ti strappano un sorriso sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Lei assolutamente stralunata, sbaglia persino a chiamare Pietro, che chiama Fabiano con il nome dell’ex, e lui…

Vuol fare il duro atteggiandosi all’uomo che non deve chiedere mai, tipo il dopobarba Denim, ma in realtà ama tutto di Antonella: dalla sua ingenuità (finta o vera non ci è dato saperlo) alla sua sensibilità e al suo modo di essere “bimba”.

Credo che fra tutte, questa sarà la coppia che ci darà grosse soddisfazioni, e già nella prossima puntata voleranno stracci, sberle ma l’amore trionferà su tutto!! Scommettiamo?