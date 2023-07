Non sarebbe finito il triangolo amoroso nato all’interno di Tempation Island tra la coppia formata da Gabriela e Giuseppe e la tentatrice Roberta De Grazia. I fidanzati, che sono usciti dal programma insieme dopo un secondo falò, devono ora vedersela con alcune frecciatine che stanno arrivando via social da parte di ‘Candy, Candy’ (come era soprannominata la tentatrice da Giuseppe). Scopriamo insieme cosa ha scritto in alcuni video diventati virali su Tik Tok.

Temptation Island, Gabriela e Giuseppe escono insieme ma la tentatrice Roberta lancia frecciatine

Gabriela e Giuseppe sono stati una delle coppie più amate, e più discusse, di questa edizione di Temptation Island. Lui, dopo essersi iscritto su un sito di incontri con il nome di American Boy, ha ammesso di aver tradito ripetutamente la sua ragazza. Gabriela, dopo aver baciato il single Fouad (più per ripicca al suo fidanzato), ha deciso di perdonare Giuseppe e di uscire insieme a lui dal programma. In un secondo falò infatti i due giovani, che stanno insieme da sette anni nonostante la giovane età di Gabriela (19 anni), hanno deciso di ammettere i propri errori e di far vincere l’amore. Ma fuori dal programma qualcosa sembra non essere andato per il verso giusto. La tentatrice Roberta De Grazia, che si era molto avvicinata a Giuseppe durante Tempation Island, ha fatto intendere di essere stata contattata da lui. In un video postato sul suo profilo lancia una frecciata che in molti vedono rivolta a Gabriela:

“Fai la brava amo perché se arrivo a stancarmi ti faccio venire le crise nervose, ti mando un paio di screen e piangi per giorno“.

In tanti sotto al video hanno chiesto alla giovane se si riferisse a Giuseppe. Laconico il suo commento:

“Il lupo perde il pelo, ma non il vizio”.

Spoiler su quello che vedremo?

Roberta De Grazia ha deciso poi di eliminare e disattivare i commenti sotto ai suoi video, forse per non dare troppi spoiler su quello che vedremo prossimamente in onda su Canale 5. In ogni edizione di Temptation Island infatti le coppie vengono mostrate anche dopo l’uscita del programma per vedere se hanno confermato la loro scelta di tornare insieme o uscire separati. Tra Gabriela e Giuseppe quindi potrebbe essersi inserita Roberta.