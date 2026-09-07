Dopo il grandissimo successo di ascolti dell’ultima edizione, Temptation Island torna con una due puntate evento per scoprire cosa è successo alle coppie dopo l’estate. Scopriamo le anticipazioni sulla prima puntata di stasera, di Temptation Island e poi e poi 2026!

Temptation Island e poi e poi 2026, anticipazioni prima puntata su Canale 5

Stasera, lunedì 7 settembre 2026, dalle ore 21:20 appuntamento con la prima puntata di “Temptation Island e poi e poi 2026“, lo speciale condotto da Filippo Bisciglia dedicato al viaggio nei sentimenti più amato e seguito dal pubblico italiano. Dopo il record dell’ultima puntata che ha incollato alla tv quasi 4,5 milioni di spettatori con uno share del 35,5%, questa sera scopriremo cosa è successo alle sette coppie protagoniste dell’edizione 2026. Proprio il conduttore ha anticipato: «quest’anno per la prima volta ci sono stati dei ribaltoni clamorosi. Il pubblico potrebbe ricredersi su 2 o 3 storie, potrebbe cambiare idea su alcune coppie». Cosa dobbiamo aspettarci?

Temptation Island… e poi… e poi… torna così a parlare d’amore raccontando i retroscena delle sette coppie che hanno deciso di mettersi alla prova uscendo sicuramente cambiati dal programma. Dopo i falò di confronto, le sette coppie avranno mantenuto le loro decisioni oppure no?

Temptation Island e poi e poi 2026, le coppie avranno cambiato idea?

Nulla è dato per scontato a “Temptation Island e poi e poi 2026” stando a quanto trapelato dalla voce del conduttore Filippo Bisciglia che promette sorprese e ribaltoni. Alla fine del viaggio dei sentimenti solo due coppie avevano deciso di proseguire la loro storia d’amore, mentre sette hanno scelto di uscire separati. Nella prima puntata di stasera spazio alla coppia formata da Bernadette e Diamante. I due sono usciti dal programma con la proposta di matrimonio di Diamante alla sua amata: cosa sarà successo? Il matrimonio è ancora confermato?

Spazio poi a Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, una delle coppie più discusse di questa edizione. I due sono usciti separati dal programma, ma questa sera potrebbero sorprendere i telespettatori. Non mancherà Giovanni Grazioso, il concorrente più amato di questa edizione che è uscito da solo dal programma pronto a ricoprire il ruolo di “tronista in prova” ad Uomini e Donne. Come avrà reagito la ex fidanzata Sabrina Soussi? Infine Francesca e Danilo: dopo una serie di tira e molla i due avevano deciso di lasciarsi definitivamente, ma c’è chi scommette sull’ennesimo cambio di idea. Sarà così?

L’appuntamento con la prima puntata di Temptation Island… e poi… e poi…è stasera su Canale 5.