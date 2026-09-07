La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore vedrà ancora una volta Odile al centro di importanti dinamiche familiari e sentimentali. La figlia della contessa Adelaide dovrà fare i conti con le conseguenze di un anno particolarmente difficile e con alcuni fantasmi del passato che continuano a tormentarla. A complicare ulteriormente la situazione arriverà una grande verità destinata a sconvolgere gli equilibri della famiglia Guarnieri. Non solo. Odile dovrà affrontare anche una delicata crisi alla Galleria Milano Moda, di cui è diventata direttrice, e dimostrare ancora una volta le proprie capacità sul piano professionale. Sul fronte sentimentale, invece, proseguirà il rapporto con Matteo Portelli, tra avvicinamenti, incomprensioni e continui alti e bassi.

Il Paradiso delle Signore, intervista esclusiva ad Arianna Amadei

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Arianna Amadei, che ci ha raccontato cosa dobbiamo aspettarci da Odile nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. L’attrice ha anticipato che il suo personaggio, dopo tutto quello che ha vissuto, apparirà sicuramente più maturo e consapevole: “Ritroviamo Odile che dopo un anno difficile, appunto l’anno passato, sta ancora un po’ affrontando i suoi fantasmi. In tutto ciò sarà anche provata subito da un gran colpo di scena, una grande verità che uscirà e scombussolerà un po’ le dinamiche familiari”. La nuova stagione metterà quindi Odile di fronte a una rivelazione destinata a cambiare gli equilibri della famiglia. Ma non sarà l’unica difficoltà che la ragazza dovrà affrontare. Nei nuovi episodi ci sarà infatti anche una crisi della Galleria Milano Moda che la coinvolgerà direttamente nel suo ruolo di direttrice: “Ci sarà anche una grande crisi della GMM che lei dovrà affrontare, appunto, essendo direttrice. La ritroviamo sicuramente molto matura, perché dopo tutto quello che ha passato l’anno scorso è molto più consapevole di sé”.

Nonostante la maggiore sicurezza acquisita, Odile avrà ancora bisogno delle persone che le sono più vicine. Tra queste ci saranno Marta e Matteo, con cui continuerà a costruire rapporti sempre più importanti: “Ha comunque bisogno di avere intorno a sé persone che la sostengono e appunto ritroviamo sicuramente la sua famiglia, Marta, Matteo. Comunque ci saranno sempre questi rapporti che si creeranno e si continueranno a creare sempre più forti per esserle di sostegno in tutto e per tutto”.

Uno dei temi più attesi della nuova stagione riguarda senza dubbio il rapporto tra Odile e Matteo. I due avevano lasciato il pubblico con un bacio e, stando alle parole di Arianna Amadei, la loro storia continuerà a essere caratterizzata da una forte complicità ma anche da numerosi ostacoli. “Ragazzi, abbiamo lasciato la cosa con un bacio, io non vi posso dire tutto, però sicuramente continueremo a creare questo bellissimo rapporto che avrà degli alti e bassi”, ha dichiarato l’attrice. Il problema è che Odile e Matteo sembrano non riuscire mai a trovare il momento giusto per definire il loro rapporto: “Odile e Matteo sono sempre fuori fase, non si capisce com’è, non riescono a trovare un momento in cui dire stiamo insieme, non stiamo insieme, non si sa”. A complicare ulteriormente la situazione sarà l’arrivo di Marina, oltre alla presenza di Adelaide: “Nel frattempo è arrivata mamma e quindi sarà molto un roller coaster di emozioni per loro due”.

Grande attenzione sarà riservata anche al rapporto tra Odile e Adelaide. Nella passata stagione la contessa ha cercato di proteggere la figlia dalla verità legata alla sua identità e al suo padre biologico. L’attrice non ha voluto sbilanciarsi sulle conseguenze della rivelazione, ma ha sottolineato come il legame tra madre e figlia sia destinato a diventare sempre più solido. “Il rapporto fra mamma e figlia continuerà a crescere, continueranno sempre a essere più complici e il loro rapporto secondo me in questo momento è diventato veramente il rapporto di una madre e di una figlia”. Secondo Arianna, infatti, l’amore che lega una madre e una figlia sarà più forte di qualsiasi segreto o cambiamento familiare: “Nonostante tutti i segreti e nonostante il cambiamento di dinamiche che ci sarà all’interno della famiglia Sant’Erasmo-Guarnieri, comunque loro rimarranno sempre unite nell’amore”.

Nel corso dell’intervista Arianna Amadei ha anche raccontato quali sono gli aspetti di Odile in cui si riconosce maggiormente. A colpirla è soprattutto la determinazione della ragazza: “La qualità che apprezzo di più in Odile è la caparbietà, la sua determinazione, anche io mi ci rivedo abbastanza, non come lei perché io ogni tanto invece sono un po’ più insicura”. Un altro tratto che accomuna l’attrice al suo personaggio è la sincerità. Odile, infatti, non ama i segreti e soprattutto non riesce a mentire alle persone a cui vuole bene: “Odile è una persona che odia i segreti, odia le bugie e io mi ci ritrovo, sono una persona che fa molta fatica a dire le bugie, non ci riesce quasi mai, vengo subito scoperta, proprio mi si legge in faccia”.

Arianna Amadei ha poi parlato dell’affetto ricevuto dal pubblico. L’arrivo di Odile nella serie è stato accolto molto positivamente e l’attrice ha raccontato quanto sia particolare il rapporto che si è creato con i telespettatori: “I nostri fan sono tutti meravigliosi perché ci trattano come se ci conoscessero veramente da una vita. Per me questa cosa è incredibile perché comunque ti senti veramente amata”. L’affetto arriva anche per strada, dove spesso i telespettatori fermano l’attrice per parlarle del personaggio: “Anche persone adulte che mi abbracciano, che in mezzo alla strada ti fanno tutti quei complimenti, ti dicono quanto si affezionano al tuo personaggio, quello fa sempre molto piacere”. Naturalmente non mancano le critiche sui social, ma Arianna considera anche queste parte del rapporto con il pubblico: “Ricevo tante critiche ma ricevo anche tanto amore e di questo sono fiera perché amo Odile come personaggio, amo interpretarla e per me la storia che si è creata è veramente, la tengo nel cuore”.

Infine, Arianna Amadei ha provato a spiegare il motivo del successo de Il Paradiso delle Signore. Secondo l’attrice, uno degli elementi vincenti è la natura corale della serie, che permette a ogni spettatore di riconoscersi in almeno uno dei personaggi: “Essendo che è un prodotto corale, secondo me la cosa bella è che tutte hanno la stessa importanza, quindi tutti si affezionano per forza ai personaggi”. La presenza di tante figure, sia femminili che maschili, consente infatti al pubblico di trovare caratteristiche e storie nelle quali identificarsi: “Essendo che siamo in così tanti, ognuno di noi si può ritrovare in qualcosa di un personaggio. C’è chi si ritrova in Odile, c’è chi si ritrova in Irene, c’è chi si ritrova in Marta, in Delia”. E proprio questa varietà, secondo Arianna, è uno dei segreti della longevità della soap: “Ci sono talmente tante figure, femminili ma anche maschili, così variegate, che il pubblico proprio può riconoscersi in qualunque personaggio per vari aspetti”.