Nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, al via da lunedì 7 settembre alle 16.05 su Rai 1, Marta Guarnieri, interpretata da Gloria Radulescu, tornerà a essere una delle protagoniste della soap. La nuova stagione, composta da 160 episodi in prima visione, accompagnerà il pubblico alla vigilia del 1968, un periodo di grandi cambiamenti che inevitabilmente finiranno per coinvolgere anche i protagonisti del grande magazzino milanese. Per Marta sarà un momento particolarmente importante: da una parte una gioia immensa le permetterà di guardare al futuro con maggiore speranza e responsabilità, dall’altra una verità scomoda rischierà di creare un conflitto con la famiglia Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore, intervista esclusiva a Gloria Radulescu

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Gloria Radulescu. L’attrice ci ha raccontato come ritroveremo Marta nella nuova stagione, anticipando una donna più matura, consapevole e pronta a proteggersi dopo le esperienze vissute negli anni precedenti: “Marta, allora, vivrà una gioia immensa che le darà la possibilità di guardare al futuro con più speranza e maggiore responsabilità rispetto agli anni passati, ma al contempo ci sarà una verità scomoda che creerà un bel conflitto con la famiglia Guarnieri. Non posso dire naturalmente di cosa si tratta, non posso spoilerare”.

Questa nuova verità porterà Marta ad affrontare le vicende familiari con un atteggiamento molto diverso rispetto al passato. Gloria Radulescu spiega: “Marta rispetto a questo accaduto, a quello che accadrà, quindi di questa verità scomoda di cui parlavo poc’anzi, sarà molto più distaccata, molto più cinica. Quindi vedremo una Marta che affronterà le questioni familiari in modo diverso rispetto agli anni passati”. Se in passato Marta era una ragazza impulsiva, oggi è una donna capace di fermarsi, riflettere e proteggersi: “Se prima era una ragazzina ribelle che magari alzava anche un po’ la voce, piangeva, scappava di casa, sbatteva la porta, oggi Marta invece è una donna. Quindi prende atto di quello che sta accadendo, si prende un tempo per metabolizzare, per elaborare, impara anche a difendersi, a proteggersi e a mettere una distanza”.

Un’evoluzione che Gloria Radulescu ha particolarmente apprezzato nel costruire il personaggio: “Sono felice di aver interpretato questa Marta un po’ più matura, appunto distaccata, cinica, perché comunque va di pari passo con la crescita di Gloria. Con questo non voglio dire che Gloria ha perso la sensibilità o la possibilità di esercitare quella empatia, quella compassione, quindi di entrare nei panni degli altri. Così come non ha perso Gloria, in realtà non ha perso neanche Marta. Però sicuramente non mi faccio più mettere i piedi in testa e non transigo più e non mi accontento più di parole che mi vengono dette così, parole di circostanza. Ma voglio andare a fondo alle cose, voglio capire perché mi è stata omessa una verità per così tanto tempo”. L’attrice si dice quindi particolarmente soddisfatta della nuova versione di Marta che ha avuto modo di costruire insieme ai registi: “Sono veramente felice di questa nuova Marta che ho trovato nel tempo, che ho costruito con i registi, ascoltandomi anche io nel profondo di quello che potevo portare per questa nuova stagione”.

Il rapporto con Enrico Proietti, interpretato da Thomas Santu, continua a rappresentare un punto fermo nella vita di Marta. Tra i due l’amore è ancora molto forte e, insieme ad Anita, stanno costruendo quella famiglia che Marta ha sempre desiderato: “Con Enrico Proietti? Va molto bene, va a gonfie vele. È un amore che c’è sempre, così come l’amore per Anita, perché comunque lo sapete, Marta aveva un grande sogno, il sogno di diventare madre e da quando ha conosciuto quest’uomo con questa piccola bimba si può dire che lo ha coronato”. Per Marta si apre dunque una fase di serenità: “È davvero felice, è un momento bello per lei. Enrico è un uomo, è un punto fermo, è un grande punto fermo. È un uomo che le dà sicurezza, che le dà la possibilità di stare bene, è un po’ quel porto sicuro che le mancava”.

Gloria Radulescu ha poi raccontato quali siano, secondo lei, gli elementi che hanno permesso a Marta di conquistare il pubblico nel corso degli anni: “Secondo me è proprio la sensibilità che ha Marta, la sensibilità e la dolcezza, ma anche al contempo la forza, questo carattere forte, indipendente, ribelle, anticonformista, ma anche la sensibilità come ti dicevo prima, il saper perdonare, il saper andare oltre”. Un personaggio che è cresciuto insieme all’attrice e che Gloria Radulescu ha sempre interpretato con grande coinvolgimento, senza mai sentirsi prigioniera del ruolo: “No, l’ho sempre interpretata con grande amore, con grande rispetto, senza giudizio e non ho mai sentito il bisogno di lasciarla andare”.

L’attrice ammette però di aver avuto il desiderio, in alcuni momenti, di confrontarsi con personaggi diversi: “Tutte le volte che sono andata fuori, che sono andata via, che poi è successo una volta e sono andata via per due anni, l’ho fatto perché con la mia agenzia si pensava di lavorare in altri progetti, di fare altro, perché comunque abbiamo deciso di lavorare come attori e vogliamo entrare in più panni possibili, interpretare più personaggi possibili, perché poi è quello il gioco, la bellezza del gioco”. La lontananza da Il Paradiso delle Signore le ha permesso quindi di sperimentare, ma senza mai mettere in discussione il legame con Marta: “Sicuramente mi è mancato poter fare altro, però perdere lei mi sarebbe mancato ancora di più. Quindi quando poi c’è stata la possibilità di rientrare l’ho colta al volo”.

Nelle scorse settimane ha fatto parlare anche il ritorno sul set di Alessandro Tersigni, storico interprete di Vittorio Conti ed ex marito di Marta. Gloria Radulescu ha però escluso categoricamente un ritorno del personaggio nella soap: “No, assolutamente no, non è nessun ritorno. C’è un grandissimo legame con lui. Vittorio Conti è pur sempre il mio ex marito e Alessandro Tersigni, a cui voglio veramente tanto bene, è una persona che stimo tanto”. La presenza dell’attore sul set era quindi legata esclusivamente a una visita: “È bello poi ritrovarlo qui sul set e anche fuori. Lui ci viene spesso a trovare, era solo di passaggio per un saluto, solo per questo”.