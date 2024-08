C’è la data ufficiale dell’inizio della versione ‘autunno’ di Temptation Island 2024. Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, torna verso metà settembre con nuove coppie che si mettono in gioco. Scopriamo insieme da quando andrà in onda e chi vi partecipa.

Temptation Island 2024 autunno, quando in tv: c’è la data ufficiale

Dopo il grande successo di ascolti dei mesi estivi, torna Temptation Island con nuove coppie pronte a mettere alla prova il loro amore. In questi giorni Witty Tv sta pubblicando il video di chi sono i fidanzati e le fidanzate che resteranno in due villaggi separati in attesa del falò di confronto. La data di inizio della versione ‘autunno’ del programma è fissata per martedì 10 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. A condurre il viaggio nei sentimenti c’è, come sempre, Filippo Bisciglia.

📢 Save the date: Martedì 10 settembre, in prima serata su Canale 5, non perdete l'appuntamento con un nuovo viaggio nei sentimenti… #TemptationIsland ci aspetta 🔥 pic.twitter.com/Vs4MppicrF — Temptation Island (@TemptationITA) August 30, 2024

La conferma ufficiale del 10 settembre è stata data dalle pagine social dal programma e dal video promo di presentazione della quarta coppia, pubblicato il 30 agosto. Non si conosce ancora il numero esatto delle coppie che parteciperanno a Temptation Island ‘autunno’ né chi saranno i tentatori e le tentatrici che testeranno l’amore e la fedeltà di chi è impegnato.

Chi sono le coppie

Al momento sono quattro le coppie che sono state già presentate. Si tratta di Diandra e Valerio, fidanzati da 7 anni. A scrivere al programma è stata lei perché non vuole trasferirsi a Brindisi e lasciare Roma. La seconda coppia è quella formata da Titty e Antonio, fidanzati da tre anni. La giovane non si fida del suo ragazzo che l’accusa di essere troppo gelosa e possessiva.

Motivo analogo spinge Giulia a partecipare a Temptation Island. Fidanzata con Mirco da 9 anni, non si sente apprezzata da lui. Ultima coppia è quella di Anna e Alfred dove la giovane ha raccontato di aver scoperto un tradimento ma di non riuscire a lasciarlo.