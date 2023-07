Francesca e Manuel durante il falò di confronto anticipato a Temptation Island 2023 hanno deciso di lasciarsi. La coppia, dopo due anni e mezzo e una serie di tira e molla, si è detta addio su di un tronco in riva al mare in Sardegna. Ma cosa è successo una volta che si sono spente le telecamere?

Francesca e Manuel di Temptation Island sono tornati insieme?

Cosa è successo a Francesca e Manuel dopo il falò di confronto a Temptation Island 2023? Dopo la puntata e la decisione di uscire da single dal reality show dei sentimenti di Canale 5, i due si sono raccontati alle telecamere di Witty Tv.” Mi sono ritrovata di fronte una persona con cui non mi sentivo in contatto” – sono state le prime parole di Francesca che durante il percorso nel villaggio ha maturato una consapevolezza che non aveva prima. “Mi stavo rovinando dietro questa relazione. Ogni giorno mi sentivo scaricata di energia, risucchiata. Quando uscirò da qui penso che mi devo perdonare tante cose che ho accettato in questo rapporto. Quando vedevo un’attenzione, una premura in più mi sentivo un po’ strana perché io non ero abituata a quello. L’anormalità per me era diventata la normalità” – ha precisato la ragazza.

Dal canto suo Manuel ha percepito sin dall’inizio del confronto in spiaggia che Francesca fosse cambiata. “Quando l’ho vista ho capito che fosse molto arrabbiata, ma non nascondo che mi ha fatto molto piacere rivederla” – ha detto il ragazzo precisando – “era un puzzle che dovevo riempire. Io l’ho riempito tutto, perché ho pensato a 360 gradi quale poteva essere la soluzione più giusta per me e per lei. Facendo un bilancio, la cosa che a me mancava di più era la mia libertà. Mi è venuto da piangere nel momento in cui stavamo prendendo la decisione perché so che questa volta l’ho persa definitivamente. Francesca è stata importante per me e lo sarà sempre“.

Francesca e Manuel oggi dopo Temptation Island 2023

Dopo il falò di confronto a Temptation Island 2023, Francesca e Manuel si sono lasciati. Nessun ritorno di fiamma a telecamere spente. Anzi la ragazza parlando del presente ha confessato a Witty Tv:

Non ho voglia di dedicarmi ad altre persone o trovare subito una persona tampone. Devo stare prima bene io con me stessa. In questo momento sto male. È normale stare male, perché ho detto addio a una persona che ha fatto parte della mia vita. Però non si poteva fare scelta più giusta. Per una volta non mi sono fatta calpestare, sono stata io ad aver preso la decisione. Poi che anche lui sia arrivato alla consapevolezza di dover stare separati sono contenta per lui.

Manuel, invece, ha spiegato come mai è scoppiato a piangere durante il falò:

Ho pianto perché mi dispiaceva, ho messo su due piatti la nostra relazione e la mia libertà e ho capito che per me era più importante la seconda. Poi ho capito di averla persa definitivamente, Francesca è importante per me e lo sarà sempre.