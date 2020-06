Temptation Island ci sarà! E questa è già una certezza ma quello che non è chiaro ed estremamente confuso è se ci sarà già da luglio l’edizione Vip o nip (con le persone comuni). Vediamo di capire meglio e dare un giusto peso alle informazioni che abbiamo.

Temptation Island, come stanno veramente le cose: le due edizioni si faranno. Ecco quando e con chi

E’ di ieri la notizia bomba secondo cui le due edizioni del reality dei sentimenti, Tempation Island Vip e Nip sarebbero state accorpate in un unico programma, mettendo dentro coppie vip e nip in partenza già dai primi di luglio sotto la guida esperta di Filippo Bisciglia.

A discapito di Alessia Marcuzzi che ormai già orfana dell’Isola dei Famosi, si vedrebbe chiudere un altro format, che ha condotto già lo scorso anno con un record di ascolti non indifferente. Ma come stanno realmente le cose? Stando alle rivelazioni di Dagospia, le cose sono differenti e vi spieghiamo anche perché.

La prima precisazione che viene fatta è che non ci saranno nel cast Gemma Galgani e il giovanissimo Nicola, Sirius, per il semplice fatto che non sono una coppia (ancora!) . E a quanto pare non vedremo nemmeno Lory Del Santo e Marco Cucolo, mai contattati dalla produzione.

Temptation Island si farà e, a differenza di quanto circolato, avrà due edizioni

Quindi, a differenza di quanto è stato detto finora le due edizioni si faranno entrambe: la prima a luglio la seconda a settembre. Del resto il reality dei sentimenti targato Fascino, società di Produzione di Maria De Felippi garantisce all’azienda ottimi ascolti : 3.733.000 telespettatori con il 23,23% di share per l’ultima edizione nip, 3.148.000 e il 19,19% per quella vip.

Quindi cancellare un programma che ha un così largo consenso in termini di ascolti sarebbe un suicidio. Come mai allora sono sorti questi dubbi in merito alla messa in onda di entrambi i programmi? La spiegazione è semplice: il Grande Fratello Vip riprenderà già da settembre con due puntate settimanali.

Mandarne in onda un altro in settimana, così da avere tre giorni dedicati ai reality con volti noti in contemporanea sarebbe un po’ eccessivo. Per cui si corre ai ripari e si decide di “anticipare una quota di vip nell’edizione estiva con Bisciglia – si legge sul sito – per poi decidere nelle prossime settimane se l’emissione autunnale con la Marcuzzi sarà solamente nip oppure vip”.

Insomma tutto dipende dall’inizio del Grande Fratello Vip 5: se riparte già i primi di settembre Temptation Island sarebbe solo nip; se invece il Gfvip slittasse a fine mese o inizio ottobre si potrebbe decidere di riproporre nuovamente il mix vip-nip o realizzare una edizione solo con i vip.

Le riprese prenderanno il via dopo il 20 giugno e quest’anno Temptation Island dovrà vedersela in termini di ascolti con un “gigante” come il campionato di Serie A. Poco male, i mariti vedranno il calcio e le mogli le “corna” o viceversa, ovvio!

Data di partenza? Al momento quella più accreditata come data di partenza del reality show dei sentimenti è quella del 7 luglio, ovviamente in prima serata su Canale 5.