“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…” Qualche anno fa, Antonello Venditti cantava questo brano che mai come in questo caso è pertinente. Infatti, Andrea Filomena e Jessica Battistello, di Temptation Island, versione classica del format sono tornati insieme: è ufficiale.

Temptation Island: Andrea e Jessica di nuovo assieme

Ebbene si. I due ragazzi che quasi tre mesi fa si sono detti addio in un falò di confronto infuocato all’interno del reality delle tentazioni hanno superato il momento di crisi e sono tornati assieme. A darne notizie i diretti interessati attraverso un post su Instagram dove appaiono assieme e sorridenti, finalmente felici (si spera).

Come ricorderete i due si sono lasciati dopo la partecipazione al programma in cui lei, manifestava le sue perplessità sul fidanzato. Non si sentiva amata, apprezzata e si sentiva trascurata tanto che si avvicinò pericolosamente al tentatore Alessandro Zarino, oggi tronista di Uomini e Donne.

Alla fine, al falò di confronto confessò che non amava più il suo fidanzato e sono usciti separati.

Andrea mette da parte il suo orgoglio e si fa riconquistare dalla sua ex Jessica

Lei poi, chiese di rivedere il tentatore con la promessa di viversi fuori dal reality. Ma in definitiva la storia fra i due non è mai decollata né è mai iniziata. Jessica, nella vita di tutti i giorni ha finalmente capito che in realtà era ancora innamorata del suo ragazzo e ne sentiva la mancanza, tanto che ha cercato fin da subito di riconquistare.

Dapprima, Andrea ha mantenuto un atteggiamento di distacco e non voleva sentire ragioni. In definitiva la delusione vissuta è stata tanta e anche la sofferenza. Tuttavia Jessica ha fatto il possibile per riconquistare il suo fidanzato, che doveva sposare la primavera scorsa.

Lui si sempre mostrato restio e poco incline al perdono, ma evidentemente qualcosa deve essere cambiato, perché la foto postata sui social è corredata da questa didascalia:

“Ho deciso di mettere da parte l’orgoglio e riprendermi ciò che mi rende felice…Tu o meglio noi”,

ha scritto Andrea Filomena su Instagram. La Fidanzata, Jessica Battistello ha così risposto:

“Vorrei scrivere tante, tantissime cose ma ci sarà tempo… l’unica cosa che conta è che siamo ancora qui, insieme. Mi sei mancato come l’aria”

Andrea e Jessica: l’unica coppia salva di Temptation Island 2019

Insomma sarà la volta buona per i due ragazzi? Sicuramente la loro coppia è l’unica che si salva dell’edizione di Temptation Island, dove tutte le sei coppie protagoniste hanno deciso di lasciare il programma da separati