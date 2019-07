Non meno efficace della puntata in sé. Ci riferiamo al riassunto del secondo episodio di Temptation Island 6, utile per tutti quei telespettatori che, lunedì 1 luglio 2019, hanno perso il nuovo appuntamento col programma per coppie di Canale 5. Ecco, allora, il video Witty tv / Mediaset che, in soli 150 secondi, ripercorre le avventure amorose trasmesse ieri sera in prima serata.