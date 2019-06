Temptation Island 6, Filippo Bisciglia: “Parteciperei come tentatore”

Lunedì 24 giugno prenderà il via il reality dei sentimenti giunto ormai alla sesta edizione. Come sempre a darci il benvenuto e a guidare il racconto delle sei coppie ospiti nella splendida cornice di Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula in Sardegna, sarà Filippo Bisciglia.

Filippo Bisciglia parteciperebbe a Temptation Island come tentatore: la rivelazione choc

La puntata si preannuncia scoppiettante e piena di colpi di scena! Infatti sappiamo già che una coppia si è lasciata a sole 4 ore dalla registrazione del programma. Quindi già nella prima puntata assisteremo al fatidico falò dove i due fidanzati decideranno se uscire dal programma in coppia o da single. Stando alle dichiarazioni di Bisciglia e di Maria De Filippi, la prima coppia sarebbe “scoppiata”.

E intanto il conduttore del programma, Filippo Bisciglia, colui che guiderà il racconto delle coppie, è stato intervistato da Leggo dove, ha rivelato che parteciperebbe al reality estivo dei sentimenti, ma non in coppia ma come tentatore.

“Parteciperei da single, come tentatore. In coppia meglio di no”

Temptation Island 6, Filippo Bisciglia: “Non è il reality dei tradimenti, raccontiamo la vita di tutti i giorni”

Durante l’intervista rilasciata al portale, Filippo Bisciglia ha anche fatto alcune precisazioni in merito ai detrattori del programma che accusano la produzione e la rete di mandare in onda solo “corna”, quindi tradimenti, e di fornire un trash mai visto degno di una televisione di serie B.

Bisciglia, non ci sta e ci tiene a precisare che il reality dei sentimenti racconta la vita di tutti i giorni, le incomprensioni e la mancanza di dialogo nelle coppie di oggi, troppo abituate a comunicare tramite sms e chat e a non guardarsi più negli occhi.

Non è il reality dei tradimenti, raccontiamo ciò che accade nella vita di tutti i giorni. Siamo tutti bravi a fare i fidanzati perfetti (…) ma non sai come si comporta il fidanzato/a quando non ci sei, e questo è Temptation Island.

Insomma per il bel Filippo, Temptation è una sorta di esperimento sociologico e non solo trash tv! Mostra sul piccolo schermo la realtà di tutti i giorni.

E voi cosa ne pensate? Sarete incollati allo schermo per seguire le vicende dei protagoniste oppure no?