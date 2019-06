Ieri sera ha preso il via l’attesissima sesta edizione del docu-reality, Temptation Island con al timone Filippo Bisciglia. Il reality dei sentimenti parte già in modo scoppiettante regalando al pubblico colpi di scena e due falò anticipati, chiesti da Andrea, fidanzato con Jessica e Nunzia, fidanzata con Arcangelo. Quest’ultimo lo vedremo la prossima puntata, che andrà in onda lunedì 1 luglio.

Nunzia chiede il falò di confronto immediato! Arcangelo si presenterà? #TemptationIsland pic.twitter.com/ZAbO6PSHza — Temptation Island (@TemptationITA) June 24, 2019

Sesta edizione di Temptation Island: primi litigi e primi interessi

Nonostante fosse la prima puntata abbiamo avuto una panoramica di tutte le sei coppie e abbiamo conosciuto quelle più peperine e quelle un po’ più tranquille…

Ma non sono passati inosservati i tentatori e le tentatrici che stanno facendo capitolare i fidanzati e le fidanzate di questa edizione. Federica Lepanto, ex vincitrice del Grande Fratello 14, acclamata a furor di popolo con un voto che è stato quasi un plebiscito, si è fatta notare per aver manifestato un interesse, ricambiato, nei confronti di Massimo, fidanzato di Ilaria che pare abbia fatto un corso accelerato di faccette, che “Barbara d’Urso, scansate proprio!”

CAPTION ANCHE THIS pic.twitter.com/MLnAyfc188 — Trash Italiano (@trash_italiano) June 24, 2019

Federica si è avvicinata a Massimo, e pare che i due abbiano un interesse reciproco molto forte. Tanto che la Lepanto, confessa che non si aspettava di trovare veramente qualcuno all’interno del programma che potesse interessarle. Le frasi estrapolate dai dialoghi che i due ragazzi si sono scambiati, hanno creato molto ilarità, soprattutto per alcune esternazioni molto spontanee dell’ex gieffina.

Infatti non è un mistero che la ragazza è single ed in cerca dell’amore vero… Ma naturalmente affermare: “Voglio un amore che mi deve riempire”, ha fatto scatenare i più maliziosi…

VOGLIO UN AMORE CHE MI DEVE RIEMPIRE. #Temptation pic.twitter.com/Y7418yzEqj — Trash Italiano (@trash_italiano) June 24, 2019

Federica Lepanto ha abbandonato il programma? Lo spoiler

Poche ore fa su Instagram, la Lepanto avrebbe rivelato cosa accadrà nelle prossime puntate del docu-reality di canale 5 prodotto dalla Fascino Pgt. Infatti la bella ragazza, rispondendo ad una domanda su Instagram si è fatta sfuggire uno spoiler sulle prossime puntate.

Infatti, le viene chiesto se le registrazioni del programma fossero finite (il programma ha iniziato le riprese a fine maggio n.d.r.) e la Lepanto risponde:

“Non lo so, io sono uscita prima!!!”

Cosa sarà accaduto dunque?

Che Federica possa essere stata cacciata, lo escludiamo quindi non ci resta che trarre le ovvie conclusioni che Massimo e Ilaria abbiano lasciato il programma. Di certo non sappiamo se in coppia o da single… voi cosa ne pensate?