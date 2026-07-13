Cambia l’appuntamento di Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia che, causa Mondiali 2026, approda al lunedì sera con la quarta puntata. Scopriamo le anticipazioni.

Temptation Island 2026 quarta puntata stasera su Canale 5

Stasera, lunedì 13 luglio 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la quarta puntata di Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia su Canale 5. Prosegue inarrestabile il successo del programma che la scorsa settimana ha infranto i 4 milioni e 7mila spettatori con il 32,3%. Questa settimana l’appuntamento con il reality show dei sentimenti passa dal mercoledì al lunedì sera proprio per via delle semifinali dei Mondiali FIFA 2026. Nella puntata di stasera i telespettatori scopriranno cosa è successo durante il falò di confronto tra Alessandra e Rosario. Dove eravamo rimasti?

Alessandra stanca dei comportamento del fidanzato Rosario l’ha richiamato per un secondo falò di confronto. Anche questa volta Rosario ha rifiutato il confronto continuando a cucinare il barbecue nel villaggio dei fidanzati scherzando con la single Giada. La reazione di Alessandra al secondo rifiuto è stata definitiva spingendo Filippo Bisciglia a tornare nel villaggio dei fidanzati per parlare con Rosario. Alla fine Rosario è arrivato in spiaggia per il falò di confronto con la fidanzata Alessandra, ma ben presto la situazione è degenerata. Per la prima volta nella storia del programma, infatti, il falò è diventato a tre visto che è arrivata la single Giada.

Temptation Island 2026 coppie, falò di confronto a tre per Alessandro, Rosaria e Giada

Secondo le anticipazioni durante la quarta puntata di Temptation Island 2026 scopriremo come è andato a finire il falò di confronto a tre. Sulla spiaggia Alessandra si è ritrovata faccia a faccia con il fidanzato Rosario e la single, peraltro sua ex amica Giada. Cosa è successo? Giada durante il falò ha spiegato il suo rapporto con Rosario nato peraltro molto tempo prima a Milano al punto che Alessandra ha richiesto di poter vedere il cellulare della single. Giada non si è tirata indietro, ma Alessandra ha immediatamente precisato: «ma non deve cancellare i messaggi». Cosa sarà successo tra i tre? E sopratutto Alessandra sarà uscita dal programma con il fidanzato Rosario oppure no?

Durante la puntata spazio anche alla coppia formata da Giovanni e Sabrina. La ragazza è sempre più presa dal single Lory: cosa succederà? Infine novità anche per la coppia Soraya e Cristian. Dopo l’ennesimo video di critiche da parte della fidanzata, Cristian è scoppiato chiedendo il falò di confronto.

Questo e tanto altro nella quarta puntata di Temptation Island 2026 in onda stasera su Canale 5.