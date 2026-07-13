La morte di Halit Argun porta grandi cambiamenti in Forbidden fruit. Nella holding arriva un nuovo imprenditore che non prende affatto bene gli stratagemmi di Şahika, e un passo falso della dark lady rischia di estrometterla dal CDA dell’azienda. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Forbidden fruit, trame turche: Hasan Alì è il nuovo proprietario della Argun Holding

Dopo la morte di Halit, è l’imprenditore Hasan Alì Kuyucu a rilevare l’azienda. Mentre l’uomo è impegnato a prendere le redini del suo predecessore, qualcuno trama per estromettere un dipendente di vecchia data. La figura che trama nell’ombra è (ancora una volta) Şahika, mentre quella presa di mira è Mert Kara.

La dark lady vuole estromettere il CEO dall’azienda che era appartenuta a Halit Argun, e per riuscirci lo accusa di aver cercato di violentarla. Il suo piano sembra procedere bene, almeno fino a quando Ender non interviene. Con l’aiuto della Çelebi, Mert riesce a dimostrare la propria innocenza. A quel punto le cose si mettono davvero male per Şahika: Hasan Alì si sente preso in giro e inizia a cercare un modo per estrometterla dal CDA, nonostante lei possieda delle quote dell’azienda!

Şahika inganna Feride nelle prossime puntate Forbidden fruit

L’arte di ingannare è una dote che certo non manca a Şahika, e la dark lady – dopo aver cercato di mettere nel sacco Hasan Alì – si prepara a metterla in atto anche con la moglie di quest’ultimo, Feride Taşkın. Dopo aver scoperto casualmente che l’unico figlio della coppia – Çağatay – frequenta Yildiz, Şahika cerca di avvicinare Feride.

Prima dell’incontro la dark lady provvede a cambiare completamente il suo look, e fa in modo di apparire agli occhi della donna come una persona umile, tutta moschea e chiesa. Feride non ci mette molto a cadere nella sua trappola, e pensare che sia lei la compagna perfetta per il figlio.

A quel punto organizza una cena per farli incontrare, certa che il figlio possa rimanere affascinato dalla sua nuova amica. La serata però, prende una piega inaspettata: Çağatay ha occhi solo per Yildiz e il piccolo Halitcan, che già ama moltissimo.

Lo stratagemma di Şahika fallisce, e con esso la speranza di rientrare nella holding come compagna del figlio di Hasan Alì. La dark lady però, non è ancora disposta a darsi per vinta, e ha gia in mente un piano per separare la coppia.

Forbidden fruit news: Yildiz trova Şahika a casa di Çağatay

Quando Çağatay organizza una cena per la fidanzata, Şahika decide di mettere in atto il suo nuovo piano. Si reca a casa dell’uomo con il pretesto di una torta fatta dalla madre e cerca di temporeggiare – bevendo due bicchieri d’acqua – per fare in modo che Yildiz al suo arrivo la trovi lì.

Quando la Yilmaz suona il campanello, l’imprenditore va nel panico, e chiede a Şahika di nascondersi nel bagno. Lei obbedisce senza controbattere, ma poi fa cadere un portasapone attirando l’attenzione di Yildiz. Quando quest’ultima la trova nella toilette è sconvolta, e lascia la casa del fidanzato senza dargli modo di spiegarsi. Şahika ha davvero vinto? Il suo piano per rientrare nella holding come compagna di Çağatay ha funzionato? Occhio perché presto ci saranno nuovi intoppi che potrebbero mettere in difficoltà anche una dark lady dello stampo di Şahika Ekinci!