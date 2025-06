Cresce l’attesa per la nuova edizione di Temptation Island 2025, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Intanto sono state svelate le sette coppie di fidanzati pronti a mettere alla prova il proprio amore. Conosciamole insieme!

Temptation Island 2025, le coppie della nuova edizione

Non è estate senza Temptation Island, il reality che esplora la forza e la debolezza dei rapporti di coppia. Da giovedì 3 luglio 2025 appuntamento con la nuova stagione condotta anche quest’anno da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Sette coppie di fidanzati si metteranno alla prova vivendo a stretto contatto con un gruppo di single tentatrici e tentatori per comprendere la solidità del proprio rapporto. In attesa di scoprire chi sono i tentatori e tentatrici di questa edizione, ecco nel dettaglio chi sono le sette coppie di fidanzati di Temptation Island 2025.

Alessio e Sonia M, coppia di Temptation Island 2025

La prima coppia è quella formata da Alessio e Sonia M, entrambi avvocati. Lei ha 48 anni, mentre lui 39. A scrivere al programma è stato Alessio che alle telecamere del programma ha rivelato: “ho espresso io la volontà di partecipare a Temptation Island, perché il nostro rapporto è turbolento e quindi io mi vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni anche negative che mi fanno soffrire“.

eccoci qui seduti con la prima coppia di #TemptationIsland a primo impatto guardando questo video mi sono posta due domande:

– qual è il reale problema tra loro? non l’ho capito

– ma siamo sicuri che lui faccia l’avvocato? pic.twitter.com/mxQePlJ2tA — 𝚍𝚎𝚋 ⚡︎ (@tragicamenteio) June 11, 2025

La replica di Sonia è stata chiara: “sinceramente, avrei forse dovuto scrivere io al programma, perché nell’arco degli ultimi due anni ho notato da parte sua un allontanamento con una serie di comportamenti e atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei miei confronti“. La donna ha poi aggiunto: “io ritengo di amarlo e di averglielo dimostrato negli anni concretamente, perché lo ho aiutato quando è diventato avvocato e, di fatto, esercita ancora in casa mia. Purtroppo io ho già subito in passato una relazione che mi ha fatto soffrire in quanto ho ritenuto di essere stata usata e oggi non voglio più sbagliare“.

Simone e Sonia B. e Maria Concetta e Angelo, le coppie di Temptation Island 2025

La seconda coppia di Temptation Island 2025 è quella formata da Simone e Sonia B. I due stanno insieme da 6 anni, ma stanno vivendo un momento critico e difficile della loro relazione. Simone ha tantissimi dubbi e per questo motivo ha pensato di scrivere alla redazione del programma: ” voglio capire se la nostra relazione deve andare avanti. Il nostro rapporto ormai è piatto e col passare degli anni ci siamo sempre più allontanati“.

Poi è la volta di Maria Concetta e Angelo. Lei ha 37 anni e lavora come baby sitter, mentre Angelo ha 33 anni e di professione cartongessista. In questo caso è Maria Concetta a nutrire dei dubbi sul fidanzato: “ho scritto a ‘Temptation Island’, perché non mi fido completamente del mio fidanzato”. Una vera e propria ossessione per Maria Concetta gelosissima del suo Angelo al punto da portare sempre con se uno scotch per una prova: “con questo faccio il test dello scotch”, aggiunge dice mentre va a passare il nastro adesivo sui cuscini del letto di Angelo: “Finito questo, mi abbasso e inizio ad annusare tutto il letto”

Valentina e Antonio e Sarah e Valerio tra le coppie di Temptation Island 2025

Ma passiamo alla coppia formata da Valentina e Antonio. Anche questa volta è stata lei a scrivere al programma perchè non si fida del fidanzato. “Sono io a scrivere a ‘Temptation Island’, perché non mi fido di lui, infatti gli ho già preparato le valigie perché sicuramente durante il programma sbaglierà” – racconta Valentina nel video di presentazione. Non solo, Valentina racconta anche di quando ha scoperto un tradimento: “mi aveva detto che doveva partire per un viaggio perché un suo amico aveva vinto 150 mila euro con un gratta e vinci, ma non è mai partito con questo amico ma con la fidanzata. L’ho scoperto perché lei mi ha scritto un messaggio su Instagram con scritto: io e te abbiamo una cosa in comune, il fidanzato“.

Vabbè ma pure lei che nonostante il tradimento giá a inizio relazione ci resta insieme lo stesso💀

Come non avere amor proprio… #TemptationIsland pic.twitter.com/y7l0aSeNyO — MissCoffe_97 (@misscoffe_97) June 12, 2025

Poi è la volta di Sarah e Valerio: 5 anni d’amore e diversi di convivenza, ma qualcosa non va nel loro rapporto. “In questi anni ho avuto molte mancanze da parte di Valerio, mi è sembrato quasi di elemosinare il suo amore. In quest’ultimo periodo ho ricevuto delle attenzioni da parte di altre persone e le ho accettate. Quindi, decido di partecipare al programma per capire se Valerio è la persona giusta per me” – ha raccontato Sarah. Il fidanzato Valerio si è giustificato: “se ultimamente ho avuto delle mancanze nei confronti di Sarah è perché ho scoperto due chat con due uomini diversi. E se lei si è iscritta al programma per capire se io sono la persona adatta a lei, anche io voglio capire la stessa cosa“.

Lucia e Rosario e Denise e Marco, le ultime coppie di Temptation Island 2025

Ma passiamo a Lucia e Rosario, la quinta coppia protagonista di Temptation Island 2025. Una storia d’amore a distanza: Lucia vive a Vignola, mentre Rosario a Milano. Entrambi hanno deciso di mettersi alla prova partecipando al reality. “Vivo questo amore a distanza dove io sarei pronta per una convivenza. Rosario, però, di fronte a questa richiesta tergiversa, non si sente pronto e vorrebbe più tempo per se stesso” – ha detto Lucia pronta al grande passo della convivenza. Rosario, in realtà, non è ancora pronto e per questo motivo ha deciso di accettare la sfida di Temptation: “credo che la convivenza sia un passaggio molto importante per una relazione e penso debba essere una libera scelta e non un obbligo“. Per Lucia è un aut aut: “alla fine di questa esperienza o usciamo insieme, convinti entrambi di una convivenza, oppure ci lasciamo definitivamente“.

lucia e rosario si lasceranno ma alfonso li farà riunire mandandoli a convivere nella casa di cinecittà a settembre IO CI CREDO!! #TemptationIsland

pic.twitter.com/bM2DiBbVeZ — adoroivipponi✏️ (@adoroivipponi) June 13, 2025

Infine l’ultima coppia è quella formata da Denise e Marco fidanzato 4 anni. I due condividono da quasi due anni, ma sono tanti i dubbi di Denise che ha deciso di contattare la redazione. “Scrivo per sapere chi è oggi Marco perché non lo so più. Non so se mi ama e chi è, specialmente dopo aver scoperto un tradimento che risale a 3 anni fa. Voglio darmi quest’ultima occasione per capire se continuare questa relazione o se concluderla definitivamente“- ha confessato Denise.

Marco è consapevole di aver fatto un errore enorme, ma oggi è cambiato dando dimostrazioni importanti alla sua fidanzata: “ho cambiato il mio lavoro, ho aperto un’attività e ho deciso di andare a convivere con lei. Però il suo atteggiamento nei miei confronti non è mai cambiato. Anzi, sono sempre sotto controllo, sempre giudicato e tutto quello che faccio non le va mai bene“.