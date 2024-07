Dopo il boom di ascolti della prima puntata, ben 3.248.000 milioni di telespettatori (24.9% di share), tutto pronto per la seconda puntata di Temptation Island 2024, il reality show dei sentimenti trasmesso giovedì 4 luglio 2024 in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni tra prime crisi di coppia e falò di confronto.

Temptation Island 2024, per le coppie c’è il primo falò di confronto

Giovedì 4 luglio 2024 dalle ore 21.34 va in onda la seconda puntata di Temptation Island 2024, il reality show dei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia su Canale 5. La prima puntata aveva spinto Alessia a richiedere pochi dopo video un falò di confronto anticipato con il fidanzato Lino; falò a cui il ragazzo non si è presentato non sorprendendo più tanto la fidanzata. A fine puntata Alessia ha nuovamente informato Filippo Bisciglia di volere un falò di confronto con il fidanzato.

Lino questa volta avrà accettato il secondo falò di confronto anticipato con la fidanzata Alessia oppure no? Per scoprirlo non resta che seguire la puntata di stasera per capire se Lino deciderà o meno di accettare il falò anticipato richiesto da Alessia.

Temptation Island 2024, coppie in crisi: Jenny lontana da Tony?

Non solo il falò anticipato tra Alessia e Lino, la seconda puntata di Temptation Island 2024 si preannuncia difficile anche per un’altra coppia protagonista di questa edizione dodicesima edizione. Si tratta di Jenny e Tony che durante la prima puntata sono stati tra gli indiscussi protagonisti. Dopo la confessione choc del dj che, alle telecamere ha rivelato di avere una doppia vita come Dr Jackie e Mr Hyde, Jenny ha finalmente compreso la vera indole del fidanzato.

Intanto nel villaggio delle single il dj è sempre più vicino ad una tentatrice: come reagire Jenny? Durante la puntata spazio anche altre coppie protagoniste di questa edizione: Christian e Ludovica, Siria e Matteo, Raul e Martina, Vittoria e Alex e Luca e Gaia. Cosa succederà?

Per scoprilo appuntamento dalle 21.34 con la seconda puntata di Temptation Island 2024 in prima serata su Canale 5.