Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2024 prosegue con grandissimo successo. Tutto pronto per la quinta puntata di stasera, mercoledì 24 luglio 2024, che vedrà nuovi colpi di scena per le coppie di concorrenti di questa edizione. Ecco tutte le anticipazioni di una puntata che si preannuncia imperdibile!.

Temptation Island 2024, coppie in crisi: chi si lascerà? Anticipazioni 24 luglio

Mercoledì 24 luglio 2024 dalle ore 21.34 va in onda la quinta puntata di Temptation Island 2024, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. La quarta puntata ha visto l’uscita dal programma di Alessia e Lino; Alessia ha richiesto per la quinta volta il falò di confronto anticipato e dopo i continui rifiuti del fidanzato Lino è stato provvidenziale l’intervento di Filippo Bisciglia.

Alla fine Lino ha accettato di incontrare la fidanzata Alessia in un falò di confronto davvero di basso livello che ha segnato la fine della loro relazione. Ma non finisce qui, visto che Lino dopo aver chiesto di poter incontrare la single Maika ha contattato la redazione del programma chiedendo di poter rivedere anche la ex Alessia. Avrà accettato?

Non solo, durante la quarta puntata Gaia nel villaggio dei single è sempre più vicina al single Jakub con il fidanzato Luca che ha richiesto il falò di confronto anticipato. Cosa succederà?

Temptation Island 2024, coppie in crisi: Raul tradirà Martina? Jenny sempre più sicura di sé

La penultima puntata di Temptation Island 2024 vedrà protagonista anche la coppia formata da Vittoria e Alex; lei si dispera nel villaggio delle fidanzate, mentre lui è sempre più vicino alla single Nicole con cui si è creata una forte complicità. Alex tradirà la fidanzata? Novità anche per Martina e Raul: dopo l’avvicinamento della fidanzata al single tentatore Carlo, Raul ha deciso di dare uno scossone alla sua partecipazione iniziando a flirtare con una single e facendo ingelosire non poco la fidanzata. Tradimento in arrivo?

Infine spazio alla coppia formata da Jenny e Tony. Lei entrata crisalide sta per diventare una bellissima farfalla acquistando sicurezza in se stessa e nella sua persona. Una trasformazione che convince il pubblico da casa e dei social che l’hanno già proclamata come la regina di questa edizione. Cosa deciderà di fare con il fidanzato Tony “autoritario” ed espressione tossica del maschio che dice alla fidanzata anche come vestirsi.

L’appuntamento con Temptation Island è dalle 21.34 con la quinta puntata di Temptation Island 2024 in prima serata su Canale 5.