Cresce l’attesa per il ritorno in tv di “Temptation Island 2024“. Con l’arrivo dell’estate torna il reality show più amato, seguito e commentato della bella stagione presentato anche quest’anno da Filippo Bisciglia. Ecco la data di inizio in tv, le prime coppie annunciate e le novità!

Temptation Island 2024, quando inizia in tv su Canale 5

E’ partito il countdown per la nuova stagione di “Temptation Island 2024“. Il reality in cui alcune coppie di fidanzati vip mettono alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline sta per tornare in prime time su Canale 5. La data di inizio della prima puntata è fissata per giovedì 27 giugno 2024 dalle 21.35 in prima serata su Canale 5. Confermato nel ruolo di presentatore Filippo Bisciglia, oramai presenza fissa del programma!

Come sempre il programma vedrà coppie di fidanzati mettersi alla prova in uno splendido villaggio vacanze in compagnia di tentatori e tentatrici. Non cambia la location, visto che il programma si svolgerà in Sardegna, all’interno di un resort a Santa Margherita di Pula. Previste 6 puntate salvo cambiamenti.

Temptation Island 2024, coppie e partecipanti

Il cuore della nuova edizione di Temptation Island 2024 sono naturalmente la coppie di fidanzati e fidanzate pronte a mettere in gioco la loro storia d’amore nel lussureggiante resort a Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Naturalmente non saranno da soli, visto che ad aspettarli ci saranno tentatori e tentatrici pronti a farli capitolare tra le loro braccia. Ci riusciranno?

Ma passiamo alle prime coppie di concorrenti e partecipanti della nuova edizione del reality show di Canale 5. Al momento sono state annunciate 4 coppie: Jenny Guardiano e Tony Renda, Siria Pingo e Matteo Vitali, Christian e Ludovica e Raul e Martina. Ancora in aggiornamento sia le coppie di concorrenti che i nomi dei tentatori e delle tentatrici. Continuate a seguirci per scoprire tutte le novità della dodicesima edizione!

Siria e Matteo

Jenny e Tony

Christian e Ludovica

Vittoria e Alex

Raul e Martina