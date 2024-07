L’ultima puntata di Temptation Island, andata in onda giovedì 4 luglio 2024, ha mostrato la fidanzata Martina avere una certa complicità con il tentatore Carlo. Ma chi è il giovane e cosa fa nella vita? Scopriamolo insieme.

Temptation Island, chi è il single tentatore Carlo Marini

Dopo due puntate di Tempation Island, si stanno iniziando a delineare le prime coppie all’interno dei villaggio dei fidanzati e delle fidanzate. Se i primi a lasciare il programma sono stati Ludovica e Christian, con la prima che si è chiusa in bagno con il tentatore Andrea, Martina sembra essere molto vicina a Carlo. La giovane, fidanzata con Raul, ha mostrato una certa complicità con il tentatore e ha ammesso che lo avrebbe conosciuto anche nella vita reale. Ma chi è e cosa fa il bel single?

Si tratta di un volto già noto al grande pubblico dato che Carlo Marini a settembre aveva partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Manuela Carriero. Quella volta la sua avventura nel dating dei sentimenti non era durata molto, dato che la tronista aveva deciso di abbandonare il programma. Con lei si era aperto facendo conoscere una parte di sé:

“Sono una persona super generosa, ho pochi amici e posso sembrare antipatico a prima vista. Ho sofferto molto in passato“.

Ora si è rimesso in gioco a Temptation Island. Carlo ha 28 anni ed è originario di Porto San Giorgio (provincia di Fermo). È un imprenditore che gestisce diverse case vacanza e ha raccontato di essere spesso a Roma per lavoro. Per quanto riguarda i suoi hobby, gioca a calcio sin da quando era piccolo, va in palestra, va a correre e gioca a tennis. Il suo fisico scolpito e il suo carisma, hanno catturato l’attenzione di Martina che non perde occasione per stuzzicarlo.

Profili social del tentatore

Non si conosce molto della sua vita. Il profilo instagram di Carlo Marini è privato (nome utente @carlomarini_) e conta circa 15 mila follower. Numeri destinati ad aumentare nelle prossime puntate.