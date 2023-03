Il patron di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, lo scorso mese di Novembre, aveva dichiarato che Temptation Island sarebbe tornato “al 99%” quest’anno. Ebbene, promessa mantenuta: il reality che mette a dura prova la fedeltà di coppia andrà in onda nell’estate 2023. Saranno così contenti i tanti fans del programma che, dopo due anni di assenza dal piccolo schermo, non mancherà di suscitare di nuovo l’interesse dei telespettatori più attenti al gossip rosa. Non si sa ancora moltissimo a riguardo, ma il conduttore dovrebbe essere certo, così come le modalità di partecipazione, visto che i casting sono già iniziati. Ecco le informazioni che stavate cercando.

Temptation Island 2023 torna su Canale 5. Alla conduzione ci sarà ancora Filippo Bisciglia?

Torna il reality estivo per eccellenza: nell’estate 2023 su Canale 5 andrà in onda la nuova edizione di Temptation Island. La formula della trasmissione è nota: alcune coppie vip trascorreranno qualche settimana in un posto di vacanza da sogno in cui affascinanti tentatori e tentatrici metteranno a dura prova la loro capacità di rimanere fedeli al partner.

Nel corso degli anni hanno preso parte al reality diversi volti noti dello spettacolo: dopo questa esperienza alcune coppie hanno visto il loro legame rinsaldato, alcune sono entrate in crisi, altre infine, si sono dette addio definitivamente. Non conosciamo ancora novità e dettagli di questa edizione, ma dovrebbe essere certa la riconferma del conduttore, il collaudatissimo Filippo Bisciglia. Del resto, visto il successo passato, perché cambiare?

I casting: come partecipare

Hanno già preso il via i casting per Temptation Island 2023. La redazione propone agli aspiranti partecipanti due modalità di contatto. La prima è chiamare al numero di telefono 063721721. La seconda è compilare in ogni suo punto il form presente sul sito www.wittytv.it, lo stesso in cui è possibile rivedere il dating show Uomini e Donne e il talent Amici, entrambi ideati e condotti da Maria De Filippi.