Filippo Bisciglia torna in prima serata su Canale 5 con la terza puntata di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti campione d’ascolti. Ecco tutte le anticipazioni sull’appuntamento di lunedì 10 luglio 2023: cosa succederà alle coppie? Un nuovo falò di confronto all’orizzonte.

Temptation Island 2023 stasera su Canale 5: le anticipazioni della terza puntata

Lunedì 10 luglio 2023 dalle ore 21.36 appuntamento con una nuova puntata del doc-reality “Temptation Island” condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Protagoniste del programma sette coppie di fidanzati non sposati e senza figli in comune pronti a mettere in discussione la propria relazione. L’obiettivo è comprendere se sono convinti ed innamorati della persona che hanno accanto, ma soprattutto se questa è la vita che desiderano.

Dopo il falò di confronto tra la coppia formata da Manu e Isabella, fidanzati da tre anni e mezzo, durante la puntata assisteremo ad un altro falò. La seconda puntata, infatti, si è conclusa con la richiesta di Davide, 39 anni, di vedere immediatamente la fidanzata Alessia, 32 anni. La ragazza avrà accettato il falò di confronto? E soprattutto la coppia uscirà insieme dal programma oppure no?

Temptation Island 2023, il futuro delle coppie

Dopo l’attesissimo falò di confronto tra Alessia e Davide, durante la terza puntata di Temptation Island 2023 scopriremo anche il futuro delle altre coppie protagoniste. Come sta proseguendo la vita delle coppie di fidanzati nel bellissimo resort “Is Morous Relais” a sud della Sardegna in compagnia di tentatori e tentatrici? Tra le coppie protagoniste in gioco ci sono ancora: Gabriela, 19 anni e Giuseppe, 24 anni, fidanzati da sette anni, Daniele, 33 anni e Vittoria, 32 anni, fidanzati da quattro anni, Ale, 31 anni e Federico, 31 anni, fidanzati da tre anni, Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo e Perla, 25 anni e Mirko, 26 anni, fidanzati da cinque anni.

I fidanzati si avvicenderanno davanti ai falò in spiaggia per scoprire nuove e importanti rivelazioni attraverso video che mostrano i fatti che accadono nei rispettivi villaggi dei single. La decisione finale spetta ad ognuno di loro durante il falò di confronto. Chi resisterà alle tentazioni?

L’appuntamento con Temptation Island 2023 è come sempre il lunedì in prima serata su Canale 5.