Tornano le coppie di Temptation Island 2023. Nuovi falò di confronto e nuove crisi all’orizzonte per i protagonisti della nuova edizione del reality show dei sentimenti campione d’ascolti di Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni della quarta puntata di lunedì 17 luglio 2023.

Temptation Island 2023 puntate: cosa succederà nella quarta del 17 luglio?

Lunedì 17 luglio 2023 dalle ore 21.35 appuntamento con la quarta puntata di Temptation Island 2023, il docu-reality di successo presentato da Filippo Bisciglia e trasmesso in prima serata su Canale 5. Dopo il falò di confronto di Davide e Alessia che hanno deciso di uscire insieme dal programma, è arrivato il momento di scoprire cosa è successo a Gabriela e Giuseppe. Durante la terza puntata la coppia si è ritrovata nel falò di confronto: i due alla fine hanno deciso di lasciarsi, ma potrebbero aver avuto un ripensamento.

Spazio poi alle altre coppie rimaste ancora nel villaggio dei single tentatori e tentatrici. Si tratta di: Daniele e Vittoria, 33 e 32 anni, fidanzati da quattro anni, Ale e Federico, entrambi 31 anni fidanzati da tre; Francesca e Manuel, 23 e 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo. Infine Perla e Mirko, 25 e 26 anni, fidanzati da cinque anni. Per le quattro coppie prosegue il viaggio nei sentimenti, ma non mancano i colpi di scena.

Temptation Island 2023, Ale e Federico si lasceranno?

Durante la quarta puntata di Temptation Island 2023 si tornerà a parlare di Ale e Federico. Il fidanzato ha rifiutato il falò di confronto richiesto dalla fidanzata. Federico, infatti, ha comunicato a Filippo Bisciglia di non voler incontrare la fidanzata Ale per capire in che direzione deve andare la loro storia. Non solo, il ragazzo ha anche confessato di provare attrazione e curiosità verso la tentatrice Carmen. Cosa succederà?

Come sempre a narrare le vicende delle coppie di fidanzati di “Temptation Island” è Filippo Bisciglia, pronto ad affiancare e sostenere i ragazzi in questo viaggio.

L’appuntamento con la nuova puntata di Temptation è dalle 21.25 in prima serata su Canale 5!