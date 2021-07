Grande attesa per Temptation Island 2021. Stasera, su Canale 5, va in onda la seconda puntata dell’amatissimo programma estivo che porta i telespettatori all’interno del viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste. Cosa accadrà? Dopo il cambio di programmazione – l’appuntamento anticipato da mercoledì a lunedì – il pubblico ha dovuto attendere davvero poco per scoprire gli sviluppi fra: Tommaso e Valentina. Saranno squalificati? Cosa accadrà a Ste? Ecco tutte le anticipazioni.

Temptation Island 2021 stasera: Filippo Bisciglia convoca due concorrenti

Cosa vedremo nel secondo appuntamento con Temptation Island 2021 stasera su Canale 5? Il docu–reality entra sempre più nel vivo grazie a due colpi di scena che coinvolgeranno, a quanto dicono le anticipazioni, la fidanzata Valentina (compagna di Tommaso) e il fidanzato Ste (fidanzato di Claudia).

Cosa accadrà? Sia Valentina che Ste, come si vede nei video che circolano sui social, verranno convocati da Filippo Bisciglia per affrontare inaspettate evoluzioni nel viaggio dei sentimenti. A Valentina verrà chiesto di recarsi insieme a Filippo in un luogo un po’ più appartato per scambiare quattro chiacchiere con il conduttore. Bisciglia, poi, a quattro occhi, dirà alla donna di doversi recare nel pinnettu per ascoltare attentamente qualcosa di molto importante. Di cosa potrà mai trattarsi? Cosa dovrà vedere e sentire? Cos’avrà combinato Tommaso?

A Ste, invece, Filippo dirà: “Ste, ho una comunicazione per te. Ti aspetto al falò“. Tutto fa pensare, dunque, che il viaggio nei sentimenti per il giovane sia in procinto di finire. La fidanzata e futura moglie ha capito di non volersi sposare, di non voler diventare sua moglie? Come reagirà Ste che, dopo aver sentito le parole dell’amata, ha sfogato la sua rabbia prendendo a pugni un pouf adagiato sulla spiaggia?

Le altre coppie di Temptation Island 2021

Nel frattempo le altre 4 coppie che hanno deciso di mettere alla prova la loro storia d’amore ovvero Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico, cominceranno a vivere ancora in maniera più profonda il percorso. Gioie e dolori si nascondono, anche per loro, proprio dietro l’angolo. I momenti di svago potranno nascondere possibilità di guardarsi dentro e di capire se il sentimento che provano è davvero così forte, oppure no.

L’unico, forse, che sembrerà non pensare all’amore, ma solo allo sport, sarà Alessandro. Il giovane apparirà ancora una volta troppo distratto dalla possibilità di mettere in vista il suo fisico, di parlare della sua passione per lo sport, di essere preso ad esempio per l’alimentazione sana, ecc, ecc … . Come reagirà la fidanzata?