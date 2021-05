Temptation Island: l’autrice Raffaella Mennoia dà qualche anticipazione sulla prossima edizione del reality dei sentimenti e delle tentazioni, la cui data d’inizio pare essere fine giugno. La data ufficiale ancora non è stata resa nota ma orientativamente dovrebbe essere quello il periodo di messa in onda del docu- reality dei sentimenti, al cui timone troveremo nuovamente Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2021: ultime news sul reality di canale 5, parla Raffaella Mennoia

A fine giugno dovrebbe avere inizio il docu- reality estivo dei sentimenti “Temptation Island”. L’autrice del programma, Raffaella Mennoia, ne parla per la prima volta e dice:

“Solitamente le coppie sono sei o sette. Tra i temi caldi c’è sempre la gelosia. Devo dire che, con la pandemia, le modalità della vita sentimentale sono cambiate: si sono modificate alcune abitudini. Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo, ma è ancora presto per dirlo…

Quest’anno è stato sicuramente più difficile, anche per quanto riguarda la fase dei casting. Ho visto centoventi coppie ed è stato più complicato perché, appunto, il Covid ha fatto vivere le coppie di retroattività. Con la pandemia, la vita di coppia è cambiata. Alcuni si sono improvvisamente ritrovati in casa con degli estranei.”

Temptation Island 2021: cosa dobbiamo aspettarci?

Manca poco più di un mese alla messa in onda del docu- reality dei sentimenti che vedrà sempre al timone Filippo Bisciglia. Le coppie che vi partecipano sono tutte coppie nip, per cui nessuna coppia nota. Secondo alcuni rumors in rete infatti, a prendervi parte sarebbero stati gli Zengavò, ovvero Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, reduci dal Grande Fratello Vip che già convivono. Si è parlato anche delle coppiette di Amici, il talent di Maria De Filippi, con particolare riferimento a Rosa di Grazia e Deddy il cui vero nome è Dennis Rizzi.

Ma stando alle ultime news dell’autrice Mennoia pare che non ci siano coppie famose. Naturalmente il format è il medesimo: per cui coppie che non abbiano figli tra loro vivranno separati per 21 giorni l’uno dall’altra, in compagnia dei tentatori e delle tentatrici. Al termine del percorso, al falò di confronto finale decideranno se uscire assieme o proseguire il loro percorso separatamente.