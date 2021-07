E la prima puntata delle nona stagione di Temptation Island 2021 è andata!! Il faccino sorridente di Filippo Bisciglia che con una semi piroetta alla fine della presentazione delle coppie ci dice: “Tutto questo è Temptation Island” ci fa ben sperare, ma le nostre aspettative di vedere coppie sobrie e consapevoli, cade immediatamente!!

Temptation Island 2021: momenti iconici di una edizione all’insegna del trash

Dicevamo che nemmeno il sorriso rassicurante di Filippo può farci dimenticare la gelosia morbosa quasi patologica di uno dei fidanzati, tale Tommaso Eletti di anni 21 fidanzatissimo con Valentina Nulli che di anni invece ne ha 40 anni. Di primo acchito quello che salta agli occhi è il gatto morto che lui ha in testa al posto dei capelli e la bocca super pronunciata di lei, ma questi sono dettagli.

La cosa più inquietante di questa coppia non è solo la gelosia di lui che vieta alla sua donna di indossare il bikini, che già in un programma che si chiama Temptation Island la cui location sono spiaggia e mare è di un ridicolo al cubo. “Ah il bikini si mette? Io le ho preso i costumi interi e ora mette il bikini. Stupida! Quel costume secondo me è un po’ troppo scollato” con queste parole Tommaso trova oltremodo oltraggioso il comportamento della fidanzata – che tra l’altro non ha fatto niente di male – che non solo mette il bikini il primo giorno che arriva al villaggio, ma continua affermando: “Lei è sei solo mia, deve guardare solo me. Io sono geloso del suo corpo, è sacro, perché è una donna appariscente che piace a tutti, ho paura di perderla”.

Ora. Tommaso carissimo, nessuno è in attesa di portarti via la fidanzata, anche perché se una donna di 40 anni non ha abbastanza carattere di contrastare in ragazzino di 21 anni deve avere un autostima sotto i tacchi. Poi di questa coppia, non so se fa più paura la gelosia di lui o che lei di anni sempre 40, viva in casa con lui e la mamma!!!!

Claudia e Ste e il pouf preso a pugni

Un altro momento super trash della prima puntata di Temptation Island 2021 è la reazione di Ste alle parole della fidanzata. Ovviamente non sono cose belle da sentire e lui se in un primo momento sembra incassare e come una sorta di training autogeno si impone: “Ste stai calmo… Devi resistere”, un secondo dopo è lì che prende a pugni un povero pouf per cercare di calmarsi. La cosa pare funzioni tanto che dice agli altri fidanzati che ha trovato sollievo e che è una “pratica” che ripeterà!!Piccoli pugili crescono!!

"Devo resistere…" Un momento davvero difficile per Ste dopo il suo primo falò! #TemptationIsland pic.twitter.com/a8vZcFalEd — Temptation Island (@TemptationITA) June 30, 2021

Alessandro e la sua ossessione per la palestra e l’alimentazione a Temptation Island 2021

Ma veniamo al momento clou del programma: il fidanzato Alessandro pensa solo ad allenarsi e a mangiare tanto che diventa oggetto di derisione anche da parte di tutte le tentatrici che considerano la fidanzata Jessica una santa per sopportare un tipo del genere! E come dargli Torto!! “Mangia si allena mangia si allena…lo prendono in giro pure i suoi amici, tutto sto sbattimento e non ha neanche l’addome scolpito”. Roba che ci sarebbe da ridere un mese! Ma chi fa il montaggio del programma inserendo le musiche dovrebbe vincere un Oscar!

Difatti, subito dopo il falò Alessandro invece di pensare alla fidanzata Jessica chiede e aspetta con ansia lo yogurt greco zero grassi! E il sottofondo musicale è “Adesso Tu” di Eros Ramazzotti e questo vale l’intera puntata! Siete d’accordo?

Insomma, anche questa edizione del docu-reality dei sentimenti e delle tentazioni ci regalerà momenti di trash insuperabili. Senza considerare che nelle anticipazioni della prossima puntata, Valentina viene chiamata nel Pinnettu per comunicazioni importanti che non potevano attendere il Falò!! Ne vedremo delle belle!!