Siete pronti alla nuovissima edizione di Temptation Island 2021? Quanto vi è mancato il simpaticissimo Filippo Bisciglia che con la sua espressione tra il serio e il faceto, dice, di volta in volta, alle coppie “Ho un video per te!” Ebbene se la risposta è si a tutte e due le domande, tenetevi pronti perché la data di messa in onda è già ufficiale . Mercoledì 30 giugno 2021 , in prima serata su canale 5 al via la nona edizione del reality dei sentimenti e delle tentazioni.

Temptation Island 2021: tutte le coppie che vedremo nella nona edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia

Quest’anno le coppie sono sei, e sono già state presentate dai siti ufficiali del programma. Ovviamente molte sono già le cose che saltano all’occhio: la prima è che c’è una coppia con una differenza di età di quasi vent’anni, lei 40 anni e lui 21.

Tommaso e Valentina a Temptation Island 2021

Naturalmente la differenza di età è solo un dettaglio quando c’è amore, anche perchè se le parti fossero invertite, ovvero lui 40 anni e lei 21 nessuno storcerebbe il naso e non desterebbe tanta curiosità. Forse questa coppia avrà in serbo per noi delle sorprese e magari potrebbe sdoganare il luogo comune che la donna non “può permettersi” un ragazzo più giovane.

Loro sono Tommaso e Valentina: lei è separata dal 2016 e vive a Roma con lui da un anno e sette mesi. Ha voluto partecipare lei perché lui è geloso e questo rischia di rovinare la loro favola. Eccovi il video di presentazione di Witty Tv:

Ste e Claudia a Temptation Island 2021

Un’altra coppia protagonista del docurelity dei sentimenti è quella formata da Ste e Claudia: lui, impiegato tecnico nel Sistema portuale di Ancona, sta con Claudia da quattro anni e mezzo. Hanno rimandato le nozze per il lockdown ma ora lei ha dubbi e paure.

Federico e Floriana a Temptation Island 2021

Un’altra coppia protagonista è quella formata da Federico e Floriana, entrambi palermitani, fidanzati da due anni, convivono da uno ma è come se vivessero vite separate perché hanno orari diversi. Lei vorrebbe una famiglia ma non sa se lui sia ancora innamorato.

Alessandro e Jessica a Temptation Island 2021

Un’altra coppia protagonista è quella formata da Alessandro e Jessica. Lui è di Milano e lavora nell’azienda di famiglia e ha 28 anni. Da sette anni è fidanzato con Jessica, impiegata, che di anni ne ha 34. Da quando convivono, lui non ha più entusiasmo e lei si annoia. La cosa che salta agli occhi è che lui nel video di presentazione afferma: “io credo di essere perfetto così come sono, non devo cambiare in nulla” alla faccia della presunzione, verrebbe da dire!! Eccovi il video di presentazione di Witty Tv:

Stefano e Manuela a Temptation Island 2021

Un’altra coppia protagonista del reality è quella formata da Stefano e Manuela. Entrambi sono di Brindisi: lei fa la barista ed è fidanzata da quattro anni e mezzo con Stefano, cestista, ma non vivono più insieme. Lui in passato le ha mentito e lei non si fida più. Praticamente entrano già separati!! Ne vedremo delle belle!!

Alessio e Natascia a Temptation Island 2021

Un’altra coppia protagonista del reality è quella formata da Alessio e Natascia. Lui fa l’operaio e lei l’estetista a Potenza Picena (Macerata). Fidanzati da due anni e mezzo, convivono da uno. All’inizio lui era geloso ma ora è ipercritico e non c’è più dialogo.

Appuntamento dunque con Temptation Island 2021 da mercoledì 30 giugno 2021 in prima serata su canale 5 con Filippo Bisciglia.