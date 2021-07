Mercoledì 30 giugno 2021 è andata in onda la prima puntata di Temptation Island giunto alla nona edizione con la conduzione dell’amatissimo Filippo Bisciglia. I colpi di scena non sono mancati e nemmeno i momenti trash che hanno strappato più di qualche risata. Ma il reality di canale 5 cambia giorno di emissione cambiando programmazione. Vediamo di capire quando andrà in onda.

Tempation Island 2021, cambia giorno di messa in onda: dal mercoledì si sposta al lunedì sera

Il sorridente Filippo Bisciglia ha salutato il pubblico di canale 5 presentando la prima puntata della nona edizione di Tempation Island e nei saluti finali ha rinnovato l’appuntamento per lunedì 5 luglio e non più mercoledì. Quindi il docu- reality di canale 5 prodotto da fascino PgT cambia giorno di messa in onda spostandosi dal mercoledì al lunedì sera.

La prima puntata ha registrato un ascolto soddisfacente, circa il 21% di share e ha tenuto incollati allo schermo 3.194.000 telespettatori. Tuttavia, il reality di canale 5 ci ha abituati a numeri anche più alti, e chissà che nelle puntate prossime si possano raggiungere risultati migliori?

Sicuramente le coppie che stanno mettendo alla prova i loro sentimenti e la loro storia d’amore ci hanno regalato ieri sera momenti molto esilaranti e di puro trash. E dalle anticipazioni succulente si prospettano veri colpi di scena, soprattutto in relazione alla gelosia di Tommaso Eletti, il giovane ragazzo di 21 anni che è completamente “perso” e totalmente infatuato della sua fidanzata Valentina di 19 anni più grande.

Insomma, non ci resta che attendere lunedì 5 luglio 2021 per sapere come andrà fra i due e cosa accadrà alle altre coppie, per la seconda puntata di Temptation Island 2021 che ricordiamo per l’ennesima volta, andrà in onda al lunedì sera e non più di mercoledì. Stay Tuned!

Intando, ecco cosa ci aspetta nella seconda puntata di Temptation Island 2021: