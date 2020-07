Com’è andato a finire il falò di confronto di Alessandro e Sofia? Nella seconda puntata di Temptation Island 2020, in onda su Canale 5 giovedì 9 luglio 2020, i due fidanzati non si sono lasciati, ma, al contrario, sono usciti insieme dal fortunato programma di Mediaset. Dopo i video di Sofia in compagnia del bel “tentatore“ Alex Usai, Calesso si è finalmente presentata all’atteso falò anticipato chiesto da Medici, non senza sciorinare sia accuse di tradimento, sia parole d’amore per il compagno.

Il falò si è concluso con la fatidica domanda del conduttore Filippo Bisciglia e con la decisione finale sì di lasciare, ma da fidanzati, il villaggio Is Morus Relais in Sardegna. Ecco, allora, i video da Witty Tv con tutte le news sulla coppia e l’intero confronto da rivedere.