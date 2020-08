Due promo in rotazione sulle reti Mediaset hanno ufficialmente svelato quali sono le prime due coppie nel cast di Temptation Island 2020, le nuove puntate in onda a settembre su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Temptation Island 2020, le prime due coppie nel cast sono Carlotta e Nello e Nadia e Antonio

Un primo spot di Temptation Island 2020 ha ufficializzato nel cast la presenza della prima coppia formata da Carlotta e Nello, nelle ultime ore già presentata ai telespettatori di Canale 5.

Carlotta e Nello stanno insieme da sei anni. E’ stata Carlotta a scrivere a Temptation Island, in quanto la storia d’amore dei due fidanzati sarebbe arrivata ad un punto di non ritorno: «O ci sposiamo o ci lasciamo», dice lei mentre Nello sostiene di essere più «per la convivenza».

Nadia e Antonio, invece, sono la seconda coppia ufficiale di Temptation Island 2020 condotto da Alessia Marcuzzi, un po’ diversa dalla prima delle coppie già scoperte dal pubblico che segue il programma di Canale 5.

Antonio ha 32 anni e lui e Nadia sono fidanzati da 1 anno e 9 mesi. Più grande di lei di 10 anni, Antonio, in un estratto della clip di presentazione ufficiale della coppia, sostiene di aver chiamato lui la trasmissione perché «anche se la amo, ho bisogno di capire se è la ragazza giusta per me per costruirci un futuro insieme».

«Io – afferma ulteriormente Antonio – sono una persona con la testa sulle spalle, invece lei è una ragazzina viziata. Sta tutto il tempo sul divano col telefono a far niente e questo non mi va bene».

Ma lei non ci sta a questa descrizione e già replica così: «Pensava di aver trovato la ragazza che lavava, puliva e cucinava, ma io sono totalmente l’opposto di questo e non permetterò né a lui né a nessun altro di cambiare il mio modo di essere, perché io sono così».

Temptation Island 2020, quando cominciano le puntate con Alessia Marcuzzi?

Conosciute le prime due coppie nel cast, in questi i giorni i fan di Temptation Island 2020 si chiedono anche quando cominciano le nuove puntate con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Ad oggi, però, una data di inizio certa ancora non è stata ufficializzata da Mediaset, anche se le anticipazioni in questo senso parlano di una partenza probabilmente fissata su Canale 5 per mercoledì 9 o mercoledì 16 settembre 2020.