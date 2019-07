Vittorio Collina scarica Katia Fanelli? Nella quinta puntata di Temptation Island 2019, il fidanzato della bionda “fotonica” ha commentato così alcune immagini di lei, immortalata in compagnia di un tentatore “single”. Queste, infatti, le frasi usate, in verità un po’ a sorpresa, da Vittorio, nel nuovo appuntamento col programma, trasmesso stasera, lunedì 22 luglio, in prima serata su Canale 5: “…Vederla con un altro non mi fa né caldo né freddo“; “Si è spento il fuoco” (video Witty tv / Mediaset).